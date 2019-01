Berlusconi si candida alle Europee | Lo faccio per responsabilità

Berlusconi si candida alle Europee : "Lo faccio per senso di responsabilità" : Il leader di Forza Italia torna in campo per fermare "questo governo" e ribadire le scelte liberali delle democrazie Europee "come nel '94 quando decisi di fermare i comunisti". L'annuncio in Sardegna dove si è recato per la campagna elettorale

Silvio Berlusconi : «Ho deciso di candidarmi alle Europee» : Silvio Berlusconi ha ufficializzato quello che era nell’aria da giorni. «alle elezioni europee mi candiderò, sarò in campo per fermare questo governo come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti» ha detto l’ex premier dalla Sardegna dove è in campagna elettorale per le regionali del 24 febbraio. Le elezioni europee sono in programma domenica 26 maggio in Italia. Si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo ...

Gli europarlamentari di Forza Italia saranno ricandidati alle elezioni di maggio : la decisione di Berlusconi : I parlamentari europei uscenti di Forza Italia saranno ricandidati alle elezioni di maggio 2019. Lo ha deciso Silvio Berlusconi al termine di un colloquio con il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.Il leader FI, si apprende ancora, si è compiaciuto per il lavoro svolto a Bruxelles e a Strasburgo dalla delegazione di Forza Italia guidata da Elisabetta Gardini.