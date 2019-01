Berlusconi | ' Mi candido alle elezioni europee per senso di responsabilità e contro il M5S'

Berlusconi : mi candido alle elezioni europee per senso di responsabilità : «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo». Silvio Berlusconi, a Quartu per la prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annuncia la sua candidatura per eleazioni del prossimo 26 maggio. Politica 04 marzo 2018 Silvio Berlusconi, ...

Berlusconi : 'Mi candido alle Europee per senso di responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo', ha detto Berlusconi annunciando la sua candidatura. Poi, riferito all'...

Berlusconi - l'annuncio : "Mi candido alle elezioni per fermare i comunisti" : Una nuova discesa in campo dopo quella del '94, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha motivato la sua decisione...

Berlusconi : mi candido alle Europee : "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo", afferma il leader di FI a margine di un comizio a Quartu, in Sardegna. ...

Berlusconi - mi candido alle Europee per responsabilità : "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle Europee del 26 maggio. "C'è bisogno di cambiare questo governo - ...

Berlusconi annuncia : mi candido alle elezioni europee. "M5s come comunisti nel '94 ma incompetenti" : Berlusconi si dice convinto che "il centrodestra unito è vincente in Italia": "È il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, con i suoi valori e le sue idealità".

Berlusconi : mi candido alle Europee : 13.40 Berlusconi annuncia la sua candidatura alle Europee del 26 maggio. "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo", afferma il leader di FI a margine di un comizio a Quartu, in Sardegna. Poi ribadisce: "C'è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata dal M5S guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei ...

Silvio Berlusconi : "Mi candido alle elezioni europee - torno in campo come nel '94 per fermare i comunisti" : Adesso è ufficiale: Silvio Berlusconi si candiderà alle elezioni europee. Dopo settimane di meditazioni, riunioni ad Arcore e ripensamenti, la decisione finale del Cavaliere. Ad annunciarla è stato lo stesso leader di Forza Italia durante un comizio in Sardegna in vista delle Regionali: "Scendo in c

Silvio Berlusconi : “Mi candido alle elezioni europee per responsabilità” : “Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. L'articolo Silvio Berlusconi: “Mi candido alle elezioni europee per responsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi : «Mi candido alle Europee per senso di responsabilità» : Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, ha annunciato la sua candidatura alle Europee del 26 maggio.? «Alla bella età che ho, ho deciso per...

Berlusconi : 'Mi candido alle Europee per senso di responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo', ha detto Berlusconi annunciando la sua candidatura.

Berlusconi - mi candido a europee : ANSA, - CAGLIARI, 17 GEN - "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio.

Silvio Berlusconi scende di nuovo in campo : "Mi candido alle Europee" : Silvio Berlusconi di nuovo in campo, si candida alle elezioni europee. Il leader di Forza Italia lo ha annunciato durante un comizio a Cagliari.