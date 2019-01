Berlusconi | ho deciso di presentarmi alle Europee

Silvio Berlusconi : «Ho deciso di candidarmi alle Europee» : Silvio Berlusconi ha ufficializzato quello che era nell’aria da giorni. «alle elezioni europee mi candiderò, sarò in campo per fermare questo governo come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti» ha detto l’ex premier dalla Sardegna dove è in campagna elettorale per le regionali del 24 febbraio. Le elezioni europee sono in programma domenica 26 maggio in Italia. Si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo ...