Benevento | donna colpita da razzo a Capodanno | arrestato artificiere abusivo | un appuntato

Capodanno - donna ferita da un razzo a Benevento : in 4 perdono una mano : Il divieto assoluto dell'utilizzo di petardi e botti per il Capodanno 2019, ordinato dalle amministrazioni comunali di numerosissime città italiane, è stato completamente violato. Per il sesto anno consecutivo, per fortuna, non si è verificato nessun decesso a causa dei fuochi pirotecnici, sebbene il numero di feriti di quest'anno sia stato leggermente superiore rispetto al 2018: 216 feriti, di cui ben 44 hanno avuto necessità di essere ...

Botti - 216 feriti. Grave donna a Benevento. Ragazzo perde la mano a Bardonecchia : Per il sesto anno non ci sono stati morti a causa dei Botti di Capodanno, ma il numero dei feriti è risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei 212 dello scorso anno. È quanto emerge dal bilancio della polizia di Stato. A Bardonecchia un 19enne residente nel Torinese ha perso una mano ed è rimasto Gravemente ferito a una cos...

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in quattro perdono una mano : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti

