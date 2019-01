Bell Nexus | il primo taxi volante della storia è quasi pronto

gqitalia

: Il mezzo Bell Nexus dispone di sei rotori elettrici orientabili per il decollo e per l’atterraggio, quindi il proge… - massimotrevisso : Il mezzo Bell Nexus dispone di sei rotori elettrici orientabili per il decollo e per l’atterraggio, quindi il proge… - frabox : #CES2019 - Nexus, il taxi volante a decollo e atterraggio verticale, è già pronto a volare. - everisitaly : Presentato al CES 2019 il prototipo di Nexus, il primo taxi volante a decollo ed atterraggio verticale! L’operativi… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Delle auto volanti e del loro possibile utilizzo comese ne parla da oltre mezzo secolo. Da quando, cioè, la fantasia dei registi hollywodiani e le capacità dei carmaker americani si sono messi insieme per partorire mezzi futurisci che però afferivano solo alla sferafantasia. Tra gli anni Novanta e l'inizio del terzo millenio, quache azienda ha abbozzato dei concept e qualcuno è perfino riuscito a produrre in piccoli numeri delle auto volanti. Ma si trattatava di una sorta di aerei superleggeri con une una forma vagamente simile a quella di un'auto. Oggetti che avevano un'utilità reale pari a zero. Ma la tecnologia progredisce e dopo avervi parlato del modellino funzionante in scala 1.4 dell'Audi Pop.Up Next, oggi vi raccontiamo delche è stato appena presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas.Si tratta di un veicolo, pensato per lavorare come ...