Barbara D'Urso - bomba su Domenica In e Mara Venier : 'La verità? È normale che suo marito...' : Nell'ultima puntata di Domenica In , Mara Venier ha riservato nuovamente delle attenzioni alla sua arci-rivale , Barbara D'Urso , il cui Domenica Live è stato ora confinato in altri orari. Insomma, la ...

Barbara d’Urso risponde al marito di Mara Venier e elogia Federica Panicucci : Le ultime dichiarazioni di Barbara d’Urso su Mara Venier e Federica Panicucci Barbara d’Urso è tornata a parlare di Mara Venier. Nonostante la rivalità tra Domenica Live e Domenica In, la napoletana ci ha tenuto a precisare che non ha mai litigato con la collega. Non solo: Barbarella ha in qualche modo compreso Nicola Carraro, il […] L'articolo Barbara d’Urso risponde al marito di Mara Venier e elogia Federica Panicucci ...

Barbara d’Urso : cosa pensa di Maria De Filippi e Federica Panicucci : Federica Panicucci e Barbara d’Urso sono rivali? La rivelazione E’ da molto tempo che gira voce sul web che tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci non scorrerebbe buon sangue. Ma sarà così? Finalmente la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto fare chiarezza su questa faccenda, smentendo qualsiasi illazione a tal proposito. Difatti Barbara d’Urso ha rilasciato un’interessante intervista al magazine Nuovo, parlando ...

Pomeriggio 5 - calci e pugni al funerale : una donna finisce a terra - caos da Barbara D'Urso : Nel corso di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso sono stati svelati i retroscena della lite che è avvenuta a Napoli al termine di un funerale. Il motivo? Problemi legati all’eredità. A raccontare l’accaduto da Carmelita è stato un fotografo, Pasquale Mallardo, che trovandosi lì casualmente ha ripres

Barbara d’Urso e Malgioglio : emergono nuovi dettagli sul progetto top secret : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio insieme a Cuba: emergono nuovi dettagli sul progetto di lavoro top secret Che cosa ci facevano Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso insieme a Cuba durante le vacanze di Natale e Capodanno? Appurato che la loro non è stata solo una fuga di piacere e che, stando a quanto confermato anche […] L'articolo Barbara d’Urso e Malgioglio: emergono nuovi dettagli sul progetto top secret ...

Christopher Lambert : "Ho trovato l euro amore grazie a Barbara D euro Urso" : Nell'intervista pubblicata sul settimanale Oggi , Christopher Lambert parla di amore, matrimonio e della sua carriera d'attore. Su Canale 5 è co-protagonista nella fiction "La Dottoressa Giò", l'...

Christopher Lambert ritrova l’amore grazie a Barbara D’Urso : Christopher Lambert ritrova l’amore grazie a Barbara D’Urso. L’attore, fra i protagonisti della fiction La dottoressa Giò, si è innamorato sul set. La fortunata è Camilla Ferranti, ex tronista di Uomini e Donne e attrice più giovane di lui di ben 22 anni. “Camilla è una delle persone più interessanti e intelligenti che abbia conosciuto – ha confessato Lambert al settimanale Oggi – . È una combinazione ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso rivela : “Ho illuso i telespettatori…” : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque fa una clamorosa dichiarazione Barbara d’Urso, poco fa, si è collegata con la sua inviata dall’Aeroporto di Catania. Il motivo? Alcuni giorni fa un ragazzo, proprio all’aeroscalo catanese, ha chiesto la mano alla sua fidanzata, la quale ha detto di no davanti a tutti. Questo momento è stato ripreso tramite i cellulari dalle persone lì presenti ad assistere. Video diventato virale. Per ...

Barbara d?Urso : «Mi manca un amore. Christopher Lambert l'uomo ideale ma non è successo...» : ?Parlo con me stessa, mia mia amica di sempre, Angelica. E? chiaro che mi manca un amore?. Con una vita impegnata fra i salottini pomeridiano di ?Pomeriggio Cinque?,...

Grande Fratello - l'ultimo trionfo per Barbara D'Urso : segnatevi queste data - comanda sempre lei : Altro che "stop" al Grande Fratello Nip. Il programma, sotto la sapiente conduzione di Barbara D'Urso, sta per tornare. La notizia viene anticipata e rilanciata da tvblog.it, che mette nero su bianco il fatto che lo storico programma nato nel 2000 tornerà su Canale 5. La nuova stagione, stando alle

Barbara D’Urso al Grande Fratello 16 : svelata la data di partenza : Grande Fratello 16 con Barbara D’Urso: quando andrà in onda la prima puntata A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei Famosi, si parla già della messa in onda del Grande Fratello 2019. L’appuntamento con la prima puntata è prevista per lunedì 15 aprile su Canale 5. L’indiscrezione è trapelata dal portale Blogo, secondo cui saranno 10 le puntate previste, con la finale in onda per giugno. Dopo il calo di ascolti della ...