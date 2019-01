BAMBINO DI 9 ANNI FREQUENTA GIÀ IL COLLEGE ' Ecco com' è la mia vita | ma | ancora | non

Ultime novità su Julien - il BAMBINO di due anni spagnolo finito a 80 metri in un pozzo : Un pozzo largo solo 25 cm e profondo 100 metri a Totalan, vicino Malaga in Andalusia. Qui dentro da domenica è caduto un bimbo di soli due anni e da quel momento una operazione sta cercando di riportarlo alla luce. La Spagna è tutta unita alla famiglia del piccolo nella speranza della buona riuscita dell’intervento che prevede un tunnel scavato parallelamente e uno orizzontalmente in una corsa contro il tempo. Contemporaneamente si sta ...

In Spagna un BAMBINO di 2 anni è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo 25 centimetri : Domenica pomeriggio un bambino spagnolo di due anni di nome Yulen è caduto in un pozzo profondo 110 centimetri e largo 25 centimetri mentre si trovava in giro con la sua famiglia a Totalán, in provincia di Malaga. Più di

Incidente a Mariano - coinvolto un BAMBINO di 12 anni FOTO : Questo pomeriggio, mercoledì 9 gennaio 2019, c'è stato un Incidente a Mariano. Incidente stradale a Mariano, coinvolto un bambino di 12 anni L'Incidente è avvenuto in via XXIV Maggio a Mariano Comense,...

BAMBINO di 6 anni in coma : picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma. Una storia...

Arizona - donna in coma da 14 anni partorisce un BAMBINO : indaga la polizia : Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bambino. È successo alla clinica Hacienda HealthCare di Phoenix, in Arizona, lo scorso 29 dicembre. Sul caso è stata aperta un’indagine della polizia per abuso sessuale. Anticipata dalla Cbs, e riportata da La Stampa e Il Messaggero, la storia è stata confermata anche dalla stessa struttura ospedaliera dove, si presume, la donna abbia subito l’abuso alcuni mesi prima. Oltre ...

Cesena - scende dal seggiolino dell’auto e viene investito : morto BAMBINO di tre anni : Tragedia a San Mauro Pascroli: il bambino è sfuggito al controllo del papà, è sceso dall'auto ed è stato investito da un veicolo in transito. Inutile la corsa disperata in ospedale: per il bambino non c'è stato nulla da fare ed è morto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il padre, sentito dai carabinieri, ha raccontato l'accaduto ed è stato colpito da un malore. Indagini in corso.Continua a leggere

BAMBINO di 11 anni trovato impiccato in casa dal fratello : aveva passato la notte a giocare ai videogames : Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo. A 11 anni. Ha cercato di suicidarsi la notte del primo gennaio, dopo una serata passata a giocare ai videogiochi: la...

Vercelli - rubano il presepe sulla tomba di un BAMBINO morto a 7 anni : Lo aveva allestito la mamma, sconvolta. Il figlio aveva perso la vita in un incidente stradale di ritorno da una gita scolastica

BABBO NATALE DENUNCIATO/ Da un BAMBINO di 9 anni : così ì desideri diventano diritti : Un bambino tedesco ha DENUNCIATO BABBO NATALE alla polizia perché non gli ha portato i regali desiderati. Siamo tutti figli di babbi diversi.