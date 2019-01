Auto di lusso rubate in Europa e rivendute in Italia : 12 arresti : Roma, 17 gen., askanews, - Rubavano Auto di lusso in giro per l'Europa, le facevano arrivare in Italia e le rivendevano con documenti falsi. La Polizia di Stato della Questura di Savona ha arrestato ...

MTV Cribs era fake : le ville e le Auto di lusso dei VIP erano affittate : Se anche voi come il sottoscritto fate parte di quella generazione che seguiva MTV quando ancora sulla rete c'era musica (sembra una frase da vecchio trombone, lo so, ma tant'è) vi ricorderete di certo di MTV Cribs, uno dei tanti show "ignoranti" che ci mostravano le vite smeralde di alcuni fra le star più in vista del musicbitz statunitense. Visualizza questo post su Instagram OK... let’s go way ...

Orologeria di lusso : salone a Ginevra apre tra il cAuto ottimismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sfera Ebbasta - la foto con un’Auto di lusso : “Devo andare più veloce di chi mi odia” : Sfera Ebbasta torna sul palco e posta foto con frasi che si rivolgono direttamente a quelli che lui definisce i suoi”haters”. Mentre due senatori di Forza Italia lo hanno denunciato perché “prospetta l’uso di droghe come stile di vita e simbolo del successo” e una mamma di una delle vittime di Corinaldo gli ha scritto una lettera sui social (“evita di postare foto da idiota con il tuo ‘pacco’ (con un riferimento a una ...

Piazza Affari in calo con Auto - lusso e bancari. FTSE MIB -0 - 39% : Sul comparto pesano probabilmente le parole di Jerome Powell: ieri il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, ...

Piazza Affari in calo con Auto - lusso e bancari. FTSE MIB -0 - 39% : Sul comparto pesano probabilmente le parole di Jerome Powell: ieri il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, ...

Prova Auto lusso e fugge - caccia a banda : ANSA, - PRATO, 8 GEN - Risponde all'annuncio sulla rete per la vendita di un'auto sportiva di lusso, comunica un'identità falsa, poi fugge sotto gli occhi del concessionario mentre sta Provando il ...

Leasing di Auto di lusso - al via processo per maxi-truffa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

AG : maxi truffa con Auto di lusso - si apre processo-maratona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

BORSA MILANO negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - Auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

La regina italiana delle Auto di lusso nel 2018 è Audi : E’ Audi il marchio che ha venduto più auto di lusso in Italia nell’anno appena passato. La casa dei Quattro Anelli ha fatto registrare 62.776 immatricolazioni di autovetture premium, contro le 61.318 di Mercedes e le 57.121 di Bmw. Un risultato che conferma come il nostro Paese rappresenti il quinto mercato al mondo per il costruttore tedesco, dopo Cina, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. A contribuire ai numeri di fine anno, ...

Peculato - sequestrati beni e Auto di lusso per 2 milioni di euro tra Calabria e Campania : Vibo Valentia - Sequestro preventivo d'urgenza per "Peculato e turbata libertà degli incanti". Sono queste le ipotesi di reato contestate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei ...

Ecotassa : Anfia-FederAuto-Unrae - colpite non solo Auto lusso : TORINO - 'Le analisi della misura nella sua nuova riformulazione, evidenziano come ad essere colpite dal malus, non saranno solo le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, peraltro già ...

Ecotassa : Anfia-FederAuto-Unrae - colpite non solo Auto lusso : TORINO - 'Le analisi della misura nella sua nuova riformulazione, evidenziano come ad essere colpite dal malus, non saranno solo le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, peraltro...