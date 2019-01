Auto con 4 persone inseguita dalla polizia | schianto | tutti morti

Scontro bus e Auto - 8 feriti a Firenze : ANSA, - Firenze, 17 GEN - Otto persone sono rimaste ferite nello Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un'auto all'incrocio tra via Datini e via Traversari, a Firenze. Nessuno ha riportato lesioni ...

Incidente d’Auto per il principe Filippo : il consorte della regina illeso ma sotto shock : Il principe Filippo d'Edimburgo, 97 anni, è stato coinvolto in un Incidente d'auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il consorte della regina Elisabetta era a bordo di una Range Rover che si è scontrata con un altro veicolo. È rimasto illeso ma sotto shock.Continua a leggere

Bogotà - Autobomba contro scuola di polizia : almeno 8 morti - Sky TG24 - : L'attacco è avvenuto in un centro di formazione di agenti di polizia vicino alla capitale della Colombia. Il bilancio dei morti è stato confermato dal ministro della Difesa del Paese. I feriti ...

Auto contro bus - nuovo incidente in via Datini. Sei persone ferite : la tragedia del 15 gennaio , un uomo è morto dopo essere stato urtato da un bus, , si è verificato uno scontro tra un'Autovettura e un Autobus. Sei le persone ferite: il conducente della macchina è ...

Mercato Auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in Usa : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....

Il camion della verdura 2.0 si chiama con l’app - non ha conducente e i pagamenti sono Automatici : Il camion della verdura 2.0 è pronto, e promette di rivoluzionare l’acquisto porta a porta di alimentari freschi. Parliamo di un mezzo concettualmente simile a quello che ogni settimana, in un giorno e un orario preciso, si ferma in strada vicino a casa nostra. Le persone interessate scendono sul marciapiede, aspettano in coda il loro turno e acquistano frutta e verdura fresche. Questo oggi. Domani si potrà chiamare il camion in qualsiasi ...

Monza. Auto pagate ma non consegnate da un Autosalone : La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato due fratelli imprenditori e un collaboratore, gestori di un Autosalone monzese. Le

Londra - bimbo schiacciato a morte contro il sedile dell'Auto : madre e compagno a giudizio : Fatto triste e doloroso avvenuto a sud di Londra. Alfie Lamb, un bimbo di tre anni, sarebbe stato soffocato in auto dal fidanzato della madre, Stephen Waterson. Quest'ultimo avrebbe reclinato un paio di volte il sedile anteriore dell'auto per schiacciare meglio il volto di Alfie. L'uomo, secondo i magistrati, si trovava a bordo di un'Audi, sul sedile del passeggero anteriore, e, stanco dei rumori del bambino, si sarebbe voltato e l'avrebbe ...

Bomba contro pizzeria Sorbillo - il momento dell’esplosione : l’Autore dell’attentato ripreso dalla videosorveglianza : L’autore dell’attentato dinamitardo ai danni della pizzeria Sorbillo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre posiziona la Bomba e fugge poche istanti prima dell’esplosione L'articolo Bomba contro pizzeria Sorbillo, il momento dell’esplosione: l’autore dell’attentato ripreso dalla videosorveglianza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Autoriciclaggio e reati tributari : convegno al tribunale di Aversa : ... il gip di Napoli Nord Barbara Del Pizzo; Pietro Luca Bevilacqua, dottore commercialista e amministratore giudiziario; il docente Marco Maffei, docente di Economia aziendale presso la università ...

Incidenti : scontro in A8 nel varesotto - morto un Automobilista : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Una persona è deceduta poco dopo le 7 di stamattina, in seguito a un incidente automobilistico sulla A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Solbiate e Castronno, nel varesotto. Lo scontro, avvenuto nella corsia in direzione di Varese, ha coinvolto un'auto e un mezzo