Australian Open 2019 oggi 18 gennaio | orari e ordine di gioco delle partite Programma

Australian Open 2019 : Seppi-Tiafoe e Fabbiano-Dimitrov - sognando un derby agli ottavi : Ci sono due italiani che andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale degli Australian Open 2019. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano scenderanno in campo nella notte rispettivamente contro Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov per provare a conquistare un posto tra i migliori sedici del primo Slam dell’anno. Seppi sta vivendo un inizio di stagione veramente eccezionale. Due belle e convincenti vittorie contro Johnson e Thompson, ...

Australian Open 2019 : Djokovic si mostra in forma - la Halep meno. Zverev - quanti rischi! Le speranze di Fognini e Giorgi : La quarta giornata degli Australian Open, sebbene avara di sorprese veramente grandi, regala molti spunti sui quali soffermarsi, visti i problemi di più d’un giocatore in entrambi i tabelloni prima di approdare al terzo turno. C’era curiosità per capire a che punto fossero Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga nei loro diversi obiettivi (la vittoria finale per il serbo, il ritorno a buoni livelli per il francese). Le risposte sembrano ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

Tennis - follia all'Australian Open : Garbine Muguruza e Johanna Konta ancora in campo alle 3 del mattino : E' un Tennis un po' pazzo, quello dei tempi moderni: una stagione infinita (da gennaio a novembre, col solo mese di dicembre senza tornei), tornei in ogni angolo del mondo e giocatori che schizzano qua e là tra fusi orari e superfici diverse come palline di un flipper. Poi ci sono gli orari, con pat

Australian Open - Muguruza bella di notte : alle ore 3 : 13 - termina la maratona con la Konta : Australian Open, Johanna Konta e Garbine Muguruza si sono date battaglia in un match molto combattuto terminato al terzo set a tarda notte Australian Open, Johanna Konta e Garbine Muguruza sono state le ultime tenniste a lasciare il campo nella notte Australiana, tardissima notte per l’esattezza. alle ore 3:13 di notte, la gara è andata in archivio, con la vittoria della Muguruza 7-5 al terzo set dopo aver rischiato non poco. Primo ...

Australian Open 2019 : Federer e Nadal a caccia degli ottavi di finale - Seppi e Fabbiano vogliono continuare a sognare : Siamo giunti alla vigilia della quinta giornata degli Australian Open 2019 di tennis e sarà il tempo del terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e femminile. Nel main draw degli uomini rivedremo all’opera ancora una volta lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’elvetico (n.3 del mondo) affronterà l’americano Taylor Fritz. Un incontro sulla carta abbordabile per il campione in carica che, fino ad ...

Fabbiano-Dimitrov - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani (venerdì 18 gennaio) Thomas Fabbiano affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov nel terzo turno degli Australian Open 2019. Il tennista azzurro, dopo aver battuto lo statunitense Reilly Opelka, è approdato per la prima volta al terzo turno del torneo, ma per continuare il suo sogno dovrà superare il forte Dimitrov, numero 20 del ranking. Tra i due non ci sono comunque precedenti e Fabbiano sogna un’altra impresa. Il match tra Thomas Fabbiano e ...

Seppi-Tiafoe - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani (venerdì 18 gennaio) Andreas Seppi affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nel terzo turno degli Australian Open 2019. L’altoatesino dopo aver battuto l’Australiano Jordan Thompson, dovrà affrontare il numero 39 del mondo per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Non ci sono precedenti tra i due, ma l’avversario è sicuramente temibile, visto che Tiafoe ha eliminato il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie ...

LIVE Sport - DIRETTA 17 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. Vittozzi seconda nel biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 17 gennaio: sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Djokovic piega Tsonga - Zverev soffre ma vince - Thiem ko : Quarta giornata di questi Australian Open 2019 di tennis che va in archivio, andando a completare il quadro dei qualificati al terzo turno del tabellone maschile e femminile. Si sono tenuti i match della parte alta del main draw e i protagonisti tra gli uomini non sono certo mancati. C’era grande attesa per il confronto tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.177 del ranking). Il transalpino, reduce da uno ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi del 2° turno : avanti Djokovic e Zverev - eliminato Thiem : Novak Djokovic si è qualificato per il 3° turno degli Australian Open , primo Slam del 2019. Il serbo, numero 1 del mondo e a caccia del settimo sigillo down under, ha battuto 6-3, 7-5, 6-4 il ...

Australian Open - Fognini e Giorgi al terzo turno : Italtennis protagonista agli Australian Open con tre azzurri protagonisti: dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, anche Fabio Fognini ha staccato il pass per il terzo turno. Il ligure, numero 13 del ...

Australian Open – Djokovic liquida Tsonga : Nole avanzai ai sedicesimi e si prepara alla sfida contro Shapovalov : Novak Djokovic avanza ai sedicesimi di finale degli Australian Open: il tennista di belgrado elimina Tsonga dopo 3 set Fila tutto liscio per Novak Djokovic. Il tennista serbo mostra una buona condizione fisica nel netto successo su Jo-Wilfried Tsonga, attuale numero 177 al mondo ma con un passato recente fra i top 10 del circuito, posizione dalla quale si è dovuto separare a causa dei tanti problemi fisici riscontrati nella passata ...

Australian Open – Putintseva show : gesto dell’ombrello e dito medio al pubblico - la tennista sa come farsi odiare! [VIDEO] : Yulia Putintseva protagonista di un siparietto davvero poco simpatico: dopo il ko contro Bencic la tennista russa perde le staffe e rifila due gestacci al pubblico Spesso al termine di un match, i tennisti sono soliti intrattenersi per qualche minuti con il pubblico per firmare autografi, dare qualche regalino (polsini, fasce equipaggiamento ecc) o scattare qualche selfie. Altre volte invece, la rabbia per una sconfitta li fa tirare ...