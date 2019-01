Arriva al cinema «Mathera» | il bellissimo film che racconta la rinascita dei Sassi - Dove

Minecraft Arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : Al regista di 'Freeheld' l'incarico di scrivere la storia ispirata al popolare videogame che conta oltre 100 milioni di giocatori nel mondo

Minecraft Arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : Al regista di 'Freeheld' l'incarico di scrivere la storia ispirata al popolare videogame che conta oltre 100 milioni di giocatori nel mondo

Minecraft Arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : E, rivela Variety , sarà Peter Sollett a scrivere e dirigere l'avventura del mondo a blocchetti sul grande schermo. Minecraft ha ispirato romanzi, più o meno autorizzati da Mojang, e ha fatto fugaci ...

Barbie Arriva al cinema : ecco chi le darà il volto : Mattel, la casa produttrice delle bambole più famose di tutte il mondo, ha siglato un importante accordo con la Warner Bros . Ad interpretare Barbie nel primo lungometraggio live-action di Barbie sarà ...

Barbie Arriva al cinema! Ad interpretarla Margot Robbie : L'attrice australiana, famosa per 'The Wolf of Wall Street', veste i panni dell'iconica bambola in occasione del progetto...

Spider-man un nuovo universo : recensione - dal genio creativo di Lord e Millner Arriva al cinema uno Spider-man tutto nuovo : arriva nelle sale uno Spider-man tutto nuovo, nato dal genio creativo di phil Lord e Chris Miller. Di “Spider-man un nuovo universo” vi forniremo trama, recensione e commento Miles Morales è un ragazzo che si sta per trasferire in una scuola privata di Manhattan. Il suo arrivo in una realtà tutta nuova, lo porterà a scontrarsi con la crescita e a capirne le prime difficoltà. Nel frattempo, in una delle sue numerose visite dallo zio Aron, tra un ...

Barbie Arriva al cinema con il volto di Margot Robbie : Barbie arriva sul grande schermo e avrà il volto di Margot Robbie . Mattel, l'azienda produttrice della bambola più amata da generazioni di ragazzine, ha firmato un accordo con Warner Bros. Pictures ...

Torna #SpazioCinema con la proiezione del film ‘Arrival’ : Torna la rassegna cinematografica #SpazioCinema dell’Agenzia Spaziale Italiana con la proiezione del film ‘Arrival’ il prossimo 25 gennaio 2019 presso l’auditorium della sede dell’ASI in via del Politecnico snc. Arrival è un film del 2016 diretto da Denis Villeneuve basato sul racconto ‘Storia della tua vita’, scritto da Eric Heisserer, e ha come protagonisti Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Dodici misteriose ...

CINEMA/ Le uscite del week-end : Arriva 007 - ma la vera chicca è The Burning Plain : Il ventiduesimo capitolo della saga di James Bond delude le aspettative, ma il fine settimana dei cinefili è impreziosito dalla perla dell'ultimo film di Guillermo Arriaga, The Burning Plain con una ...

'Compromessi sposi' - la nuova commedia di Miccichè Arriva al cinema : il trailer : arriva nelle sale il prossimo 24 gennaio il nuovo film di Francesco Miccichè. Nel cast Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Cinema - Arriva nelle sale 'Il gioco delle coppie' - Musa Tv n.1 del 2 gennaio 2019 : Firmata dal regista francese Olivier Assayas la commedia che ha divertito il Festival di Venezia mette a confronto il 'vecchio mondo' fatto di carta e libri con il 'nuovo mondo' di e-book e digitale intrecciando il tutto con relazioni sentimentali stantie e tradimenti

Aquaman : Arriva nei cinema l'eroe di Atlantide creato dalla Dc Comics : Oggi esce nei cinema italiani 'Aquaman', film dedicato ad uno degli eroi più famosi della DC Comics, interpretato sul grande schermo da Jason Momoa. Dopo aver combattuto con la Justice League il terribile Steppenwolf, Arthur Curry torna sul grande schermo, diretto da James Wan, come protagonista di una grande avventura che lo riporta nel regno da cui proviene e lo spinge ad accettare il suo destino. Aquaman si trova tra due mondi, la terra, dove ...

Sazi del cinepanettone? Al cinema Arrivano i “moschettieri del re” : Moschettieri del Re è il nuovo film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e con la partecipazione di Valeria Solarino, Roberta Procida e Luis Molteni. D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini). Oggi sono un allevatore di bestiame con un ...

Spider-Man : Un nuovo universo - Arriva oggi al cinema : Ogni giorno deve fare i conti con la scuola " un mondo troppo stretto per lui " e con il padre troppo severo ma buono. Quando tutto sembra sempre monotono nella sua quotidianità, si ritrova con dei ...