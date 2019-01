Area B | non solo Diesel euro 3 |  tutti i blocchi previsti entro il 2030

FDI : 5S non pensino di trovare Area discarica in Municipio XI : E’ pura follia pensare di indicare una qualsiasi area del Municipio XI per realizzare una nuova discarica. Lo diciamo con fermezza e ci opporremo in ogni modo alla folle idea della Raggi e dei 5 Stelle di voler continuare a violentare il nostro territorio dopo 40 anni di Malagrotta, raffineria, rifiuti speciali e altro. I 5 stelle hanno già riposto i megafoni che agitavano qualche anno fa per conquistare consensi e preferenze, urlavano contro ...

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse altre scosse - Area ad alto rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

Si ustiona alla fonte "Bollente" di Acqui Terme e fa causa al Comune : "Non ha custodito l'Area" : ... doveva avvicinarsi alla fontana con la cautela richiesta Se l'acqua sulfurea che scorre a 75 gradi dalla Bollente di Acqui non fosse calda, la celebre fontana di origini romaniche, nota nel mondo, ...

Gli Area e Demetrio Stratos - gli ‘dei’ non se ne sono mai andati davvero : “Fu un anno formidabile il 1978, di gran fermento e creatività. Ma da lì a poco non se ne sarebbero andati solo gli ‘dei’ portandosi dietro una stagione di ideologie e passione politica, se ne sarebbe andato per sempre Demetrio Stratos, un amico fraterno”. Parole vergate dal tastierista degli Area, Patrizio Fariselli, a corredo della nuova edizione de Gli Dei se ne vanno, gli arrabbiati restano!, disco fondamentale nella storia della band, ...

Australia : forti piogge nell’Area di Sydney - inondazioni e caos trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...

Non una di meno è il grido di libertà di un’immensa mArea di donne : (Questo post è a cura di Paola Rudan, ricercatrice presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna)L'8 marzo del 2017 e del 2018 le donne hanno dichiarato e praticato lo sciopero in sessanta paesi nel mondo. Questa ripetizione non è un nuovo rito, ma ha invece infranto l'esausta ritualità della festa delle mimose, per trasformarla nel momento di visibilità e insorgenza di un ...