Anticipazioni Una Vita | Olga arriva ad Acacias 38 e accoltella Ursula

Anticipazioni Una Vita : Blanca si sfoga con Leonor - Rosina apprende di non essere incinta : La soap opera spagnola “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di appassionare. Tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 il pubblico italiano oltre a fare la conoscenza di un nuovo personaggio femminile parecchio diabolico, chiamato Olga Dicenta (Sara Sierra), assisterà a tanti colpi di scena. Le Anticipazioni ci dicono che la primogenita di Ursula, cioè Blanca, dopo aver appreso di essere in stato interessante confiderà ...

Una Vita Anticipazioni : cosa succede tra fine gennaio e inizio febbraio 2019? : Le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 e Rete 4 tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 saranno segnate dal nuovo personaggio di Olga (Sara Sierra), secondogenita di Ursula (Montserrat Alcoverro) e gemella di Blanca (Elena Gonzalez) a calle Acacias: la ragazza vorrà vendicarsi della madre, colpevole di averla abbandonata quando aveva soltanto cinque anni, e non esiterà ad affrontarla. Scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 21-27 gennaio 2019 : Olga Aggredisce Ursula! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019: Olga terrorizza Ursula e si presenta a Blanca. E’ passione tra Simon ed Adela! Anticipazioni Una Vita: Simon ed Adela passano una notte d’amore insieme! Rosina rende pubblica la notizia della sua gravidanza, mentre Olga arriva in quartiere palesandosi al cospetto di Blanca ed aggredendo Ursula! Un arrivo inaspettato, una passione riscoperta, nuovi intrighi ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CELIA perde (ancora) il bambino e PACIENCIA muore! : Le prossime puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) saranno all’insegna della tragedia: i telespettatori iberici, nel giro di qualche giorno, assisteranno infatti a tre drammatici colpi di scena. Il più importante, ovviamente, sarà quello che vedrà come protagonista la sfortunata CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea). CELIA perde il bambino “a causa” di Trini Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della ...

Una Vita - Anticipazioni puntate prossima settimana : Ursula muore? : Una Vita, anticipazioni 20-25 gennaio: l’attentato a Ursula Ursula rischierà grosso nelle prossime puntate di Una Vita. La soap opera spagnola vedrà la prossima settimana l’ingresso di un nuovo personaggio pronto a cambiare i destini di tutti. Una donna incappucciata inizierà ad essere vista tra le strade di Acacias 38. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Fabiana crederà che il personaggio misterioso sia la figlia ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate 21-27 gennaio : una richiesta d’aiuto : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Francisca in pericolo? Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4. I colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima svelano che Raimundo sarà in apprensione per Francisca. Elsa si sta riprendendo, vorrebbe denunciare il fratello Jesus ma Isaac le confessa di averlo ucciso. Carmelo è sempre più preoccupato per le lettere minatorie ...

Anticipazioni Una Vita : il Gayarre lascia Elvira e fa l’amore con la moglie : Si preannunciano ricchi di colpi di scena gli episodi della soap “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima. Le Anticipazioni ci dicono che l’attenzione del pubblico sarà sicuramente concentrata su un triangolo amoroso, che vedrà protagonisti una coppia di novelli sposi e la figlia del colonnello Arturo Valverde. A gran sorpresa ci sarà una clamorosa svolta perché Simon Gayarre dopo aver intrapreso una relazione ...

Anticipazioni Una Vita : Olga seduce Diego Alday su ordine della madre Ursula : L’appassionante telenovela iberica “Una Vita” cattura sempre di più l’attenzione del pubblico. Negli episodi italiani attuali, i cittadini di Acacias 38 hanno già fatto la conoscenza di Olga Dicenta. La nuova arrivata sin da subito ha tentato di portare al termine la sua vendetta, dato che ha accoltellato la madre Ursula per averla abbandonata all’età di cinque anni senza riuscire ad ucciderla. Gli spoiler annunciano che tra qualche settimana la ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019: L’operazione di Samuel è riuscita. Blanca convince Diego a rimandare la partenza, in modo da farsi aiutare a finire il disegno del gioiello. Victor scopre che Antoñito sta annacquando la cioccolata e così lo licenzia, ma poi ci ripensa per amore di Maria Luisa. Elvira chiede a Simon di incontrarla, ma lui decide che è meglio eVITAre. Rincasando, Gayarre trova Adela ...

Anticipazioni Beautiful : Bill non denuncia Liam - ma a una condizione : Beautiful Anticipazioni: Bill propone a Liam un patto che riguarda Steffy Le Anticipazioni di Beautiful annunciano un patto che Bill propone a Liam. Il capo della Spencer Publications esce dall’ospedale e va subito a trovare suo figlio nella sua stanza d’hotel. Proprio qui, l’uomo rivela al figlio che non lo denuncerà, ma a una condizione. […] L'articolo Anticipazioni Beautiful: Bill non denuncia Liam, ma a una condizione ...

Una Vita Anticipazioni 16 gennaio 2019 : Fabiana si illude che Cayetana sia ancora viva : A Calle Acacias si vocifera che la Sotelo - Ruz sia ancora viva e Fabiana si illude di poter riabbracciare la figlia.