Allegri e Ronaldo twittano le foto con la coppa

Juventus - Allegri 'Una gara di testa. Ronaldo Lo abbiamo preso per vincere queste partite' : 'Cristiano è il miglior giocatore al mondo e oltre al gol si è mosso molto bene. Ma in generale tutta la squadra ha fatto una buona partita', sottolinea il tecnico bianconero. 'E' stata una partita ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo. Troppi errori nel finale' : Primo trofeo stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri , che a Gedda conquista la Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le parole dell'allenatore bianconero a Rai Sport a fine partita: 'È stata una partita divertente, con tante occasioni. Avevamo contro un buon Milan che ci ha creato difficoltà, ma potevamo chiuderla. Faceva molto caldo ed era la seconda ...

Allegri : «Ronaldo lo abbiamo preso perché è decisivo» : «Faceva caldo» Allegri ai microfoni della Rai al termine della Supercoppa tra Juventus e Milan «Partita divertente, abbiamo trovato un buon Milan poi siamo rimasti in superiorità numerica e qui potevamo fare di più Faceva caldo, abbiamo giocato una partita equilibrata di testa Ronaldo lo abbiamo preso per quello, è un giocatore importante e quindi fa gol. Si è mosso molto bene, tutta la squadra ha fatto una buona partita. Potevamo fare di più ...

Juventus - Allegri 'E la prima finale con Ronaldo - va vinta...'

Juve - Allegri : "Teniamo a Supercoppa - giocano Dybala e Ronaldo" : 'Le sconfitte nelle ultime Supercoppe? Difficile farsi un'idea del perché perdi due partite ai rigori, con Napoli e Milan, con la Lazio l'avevamo recuperata prendendo poi gol al 92'. Spero che domani ...

Juventus arrivata a Gedda. Fiori per Ronaldo e Allegri : Un pullman blu aspettava col motore acceso. Poco più in là, due file di transenne costruite al momento, con qualche decina di appassionati pronti a video e selfie. La Juventus è arrivata a Gedda ...

Allegri : 'Col Bologna Ronaldo giocherà - ma vediamo quando - come e perché' : La Juventus già da martedì scorso ha ripreso ad allenarsi in vista degli impegni di Coppa Italia e di Supercoppa italiana, gare secche che precedono la riapertura del campionato, in programma invece il 19 gennaio. L'importanza della Coppa Italia Oggi Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza di vigilia dell'ottavo di finale contro il Bologna. In primo luogo l'allenatore ha sottolineato che nell'ultima partita contro la Sampdoria, i bianconeri ...

Ronaldo : Allegri - 'vicenda privata' : ANSA, - TORINO, 11 GEN - "Quella di Cristiano è una vicenda privata, io parlo solo di calcio. L'ho visto sereno". Così Massimiliano Allegri commenta gli ultimi sviluppi del caso molestie che riguarda ...

Juventus - Allegri a tutto campo : la formazione - il mercato - il caso Ronaldo e le ultime polemiche : “Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l’intera stagione”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta contro il Bologna di Coppa Italia, “un obiettivo come lo scudetto, la Champions e la Supercoppa di mercoledì. Dovremo affrontare la partita nel modo migliore, sapendo che non c’è replica ...

Caso Mayorga – Allegri non si sbilancia sulla vicenda che vede coinvolto Cristiano Ronaldo : “è sereno e molto tranquillo” : Massimiliano Allegri ed il Caso Mayorga: l’allenatore della Juventus non vuole entrare nelle questioni private di Cristiano Ronaldo “Ronaldo e le notizie che arrivano dagli Usa sulla vicenda delle presunte violenze sessuali nei confronti di Kathryn Mayorga? E’ una vicenda privata e io parlo solo di calcio. Cristiano è molto sereno e molto tranquillo, si sta allenando bene“. E’ il laconico commento alla vicenda ...

Juventus : Allegri pretende gol su punizione - Cristiano Ronaldo lavora per sfatare il tabù : La Juventus, in questa stagione, con Cristiano Ronaldo ha una marcia in più, infatti ha concluso il girone d'andata in Serie A da imbattuta (17 vittorie e 2 pareggi), mentre in Champions League ha subito due sconfitte indolore. Nonostante un ruolino di marcia invidiabile, la squadra può e deve ancora migliorare soprattutto in fase realizzativa in vista della fase clou dell'annata. Su tutte, al momento, la lacuna da colmare è quella delle reti da ...

Ronaldo e la scommessa sui rigori con Allegri : 'Sono pronto a mantenerla' : Cristiano Ronaldo, approdato sul pianeta Juventus in estate, ieri è stato insignito del riconoscimento come miglior sportivo portoghese del 2018 dal quotidiano "Record", al quale ha rilasciato una lunga intervista toccando un po' tutti gli aspetti della sua vita, da quello professionale a quello familiare. Nell'anno appena trascorso, il lusitano non è riuscito ad aggiudicarsi - com'è già accaduto per cinque volte nella sua carriera - il Pallone ...

Juventus - gli auguri social di Ronaldo e Allegri : “la strada è ancora lunga” : auguri social Ronaldo Allegri – Obiettivo Champions League dopo un 2018 da incorniciare. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo affidano a Twitter e Instagram i rispettivi pensieri per il 2019. -> Leggi anche Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1: highlights e tabellino del match Il tweet di Allegri Quella con la Sampdoria per il tecnico di Livorno è una vittoria […] L'articolo Juventus, gli auguri social di Ronaldo e Allegri: ...