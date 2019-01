Alla biblioteca di Giovo “Il cerchio della guerra”

Al via "Arte e Letteratura" Alla biblioteca Civica di Verano Brianza : Se con Gaetano entreremo in un mondo in cui la poesia e l'anima dialogano costantemente, con Luca saremo catapultati dentro un panorama espressivo intriso di riferimenti e riflessioni intrecciate ...

Palermo - BCSicilia dona 100 libri Alla biblioteca : BCSicilia ha donato 100 libri alla parrocchia Sant'Agnese di Danisinni a Palermo. La maggior parte dei volumi sono adatti ai ragazzi.

Trani News - Eventi Alla biblioteca G. Bovio di Trani il 19 e 20 dicembre : L'ondata reazionaria che sta investendo il mondo occidentale non si fa scrupoli nell'utilizzare 'la scienza' per i propri scopi, e non possiamo permetterci di lasciare loro il campo aperto. ----------...

Alla biblioteca San Giorgio la presentazione del libro "Cento ragazzi e un capitano" - dedicato alla brigata Giustizia e libertà Montagna : Pier Giorgio Ardeni è professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo all'Università di Bologna. È studioso di migrazione, povertà e sottosviluppo e attualmente presidente della Fondazione ...

Caprarica dona i suoi libri Alla biblioteca di Modica : ... questa la dedica speciale di uno dei più grandi giornalisti italiani e profondo conoscitore del mondo britannico che ha poi voluto ringraziare i Modicani per l'accoglienza: 'Il mio pensiero non può ...

Modena. Biotecnologie Alla biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103 : Venerdì 30 novembre alle 18.30 in corso Canalgrande 103 si parla di editing genomico e di tecnologia “Crispr” con la

Alla biblioteca De Nobili la rassegna 'Parole - voci e suoni di Calabria' : ... sta supportando in maniera concreta le iniziative dei privati oltre a cercare, proprio nei privati, delle sponde che consentano di offrire Alla città spettacoli, seminari, approfondimenti che siano ...

Consegnati dAlla Provincia Alla ditta i lavori per la Biblioteca : BRINDISI - In data odierna, presso la Provincia di Brindisi, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di alcune parti dell'edificio che ospita i locali della ...

Il rettore di Venezia Alla biblioteca di Rovereto Si parlerà di uno dei più grandi architetti del 900 : Rossi ha realizzato opere che ormai appartengono alla storia dell'architettura contemporanea , il cimitero San Cataldo di Modena, il Teatro del Mondo a Venezia, la ristrutturazione del teatro Carlo ...

Domenico De Masi presenta 'Il lavoro nel XXI secolo' Alla biblioteca Panizzi di Reggio mercoledì 14 : In questa situazione, la laicità è l'insieme delle condizioni che permettono alle diverse espressioni religiose, e più in generale alle diverse visioni del mondo, di coesistere in una società ...