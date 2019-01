Al ribasso Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro | da 4 99 euro mese con Vodafone

optimaitalia

: Borse Europa in ribasso, Londra -0,4%: Incertezza per vicenda Brexit e indagine americana su Huawei - fisco24_info : Borse Europa in ribasso, Londra -0,4%: Incertezza per vicenda Brexit e indagine americana su Huawei - ansa_economia : Borse Europa in ribasso, Londra -0,4%. Incertezza per vicenda Brexit e indagine americana su Huawei #ANSA -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Si aggiorna il prezzo d'acquisto di20 e20 Pro con, che, a partire dal 17 gennaio, prevedono un contributo iniziale di minore entità. Il primo dei due, per gli utenti che hanno scelto le offerteOne Pro,One Pro Tv e Shake Remix Unlimited ed Unlimited X4 Pro Full Pack, ha un costo di 14.99per 30 mesi, con un contributo iniziale di 49.99, ed un eventuale recesso anticipato di 300.Per i clienti che hanno optato per Unlimited Red, il prezzo mensile è di 9.99, con un anticipo di 49.99, ed un contributo finale di 400, mentre per gli utenti Unlimited Red+, la rate è di 4.99mensili, con un anticipo di 49.99ed un recesso di 600. I clienti con attive le offerteOne, C'All Global,One Family, C'All Super Limited Edition,Special ed Unlimited x3, possono portarsi a ...