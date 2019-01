Agricoltura | produzione in crescita nel 2018

Agricoltura - Coldiretta Puglia : “2018 da dimenticare - produzione lorda a -11%” : E’ stato un 2018 da dimenticare per l’Agricoltura pugliese, a causa principalmente del maltempo che non ha risparmiato nessuna delle 6 province pugliesi, determinando la diminuzione della produzione lorda vendibile dell’11%. E’ il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici di Coldiretti regionale. ”Abbiamo perso 417 milioni di euro di Plv per la riduzione della produzione del 13 per ...