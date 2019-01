Adrian | il cartoon di Celentano riporterà in tv il Molleggiato Ecco le anticipazioni

davidemaggio

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Un evento nell’evento. Dopo anni di attesa e di slittamenti,, il graphic novel animato di, andrà finalmente in onda su Canale5, arricchito da uno show in diretta da Verona che prevede delle incursioni live dello stesso. Il debutto del programma avverrà con un doppio appuntamento di prima serata fissato per il 21 e 22 gennaio prossimi.alcunesulche segnerà anche il ritorno in tv del cantautore milanese.: la trama Partiamo innanzitutto dal graphic novel, ambientato in un futuro lontano, tra elementi di realtà e altri di fantasia. Al centro della trama, la figura di, un semplice orologiaio con le sembianze delche – incarnando una sorta di eroe moderno – si batterà contro i mali che degradano la società e contro la dittatura di un potere corrotto che costringe il popolo ...