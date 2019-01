Oroscopo Paolo Fox 2019/ Acquario pronto a recuperare terreno - gli altri segni? - Previsioni oggi 17 gennaio - : Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2019: l'Acquario recupera terreno, il Sagittario è molto teso, i Gemelli hanno un'ottima Luna, tutti gli altri segni?

Oroscopo del 31 gennaio : Acquario in prima linea : In questo giovedì 31 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Giove, Venere e Luna nel Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Toro flop Ariete: influssi favorevoli anche questo giovedì. Potranno mettersi di buona lena al lavoro ed avere restanti energie per famiglia e figli. Toro: ...

Oroscopo di venerdì 18 gennaio : giornata favolosa ai Sagittario - Acquario 'alla finestra' : L'Oroscopo del giorno 18 gennaio 2019 è arrivato. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni zodiacali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un poco con il fiato sospeso saranno senz'altro tutti gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci. Che dite, vogliamo fare una breve analisi sul prossimo venerdì di fine settimana? Bene, come al solito prima di ...

Oroscopo 20 gennaio : lusinghe per l'Acquario - distrazioni per lo Scorpione : Per un Pesci determinato e per un Cancro smanioso di coccole sarà una domenica 20 gennaio che di certo non passerà inosservata. Al contrario nel corso della giornata potrebbero fiorire dei malumori per il Leone e per la Bilancia. Nel dettaglio l'Oroscopo della giornata segno per segno. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: vi sentirete rigenerati grazie a tutte le precauzioni e le cure in merito alla vostra salute. In tal modo anche la ...

Oroscopo 16 gennaio : Gemelli sfiduciato - Leone previdente - Acquario favorito : La giornata di domani vedrà Ariete impegnato in numerose faccende e Toro alla ricerca di un riavvicinamento in amore. Scopriamo dunque le previsioni di tutti i segni zodiacali per mercoledì 16 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: il 16 gennaio ed in particolare la mattinata, sarà molto impegnativa per i nati sotto il vostro segno. Si presenteranno diverse situazioni di stress e alcuni problemi che andranno risolti in prima persona. Marte emanerà ...

Oroscopo di domani per i single : Acquario 'scatenato' - Bilancia pronto a tutto : Siete pronti alle conquiste cari amici single? Piuttosto che restare a casa al calduccio, sfidate il freddo e andate a caccia di avventure. Sarete i protagonisti di una serata intrigante, da vivere con entusiasmo e divertimento. Le stelle saranno vostre alleate, puntando riflessi luccicanti su una "preda" da conquistare. L'Oroscopo cosa ci riserva di bello? Via libera alle conoscenze single nelle previsioni astrologiche del 16 gennaio. Buone ...

Oroscopo venerdì 18 gennaio : Acquario energico - Cancro alla ricerca di tranquillità : gennaio ha ormai superato la sua metà e molti segni zodiacali come Sagittario e Acquario sono più energici che mai. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali per la giornata di venerdì 18 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: le prime settimane di gennaio sono state parecchio complicate e tutt'ora avete difficoltà a ritrovare la serenità perduta. Cercate di fare molta attenzione e tagliare fuori le situazioni per cui non ...

L'oroscopo sull'amore di coppia - 17 gennaio : promesse per Scorpione - Acquario equilibrato : Le stelle mutano ed evolvono, segnando il destino delle storie amorose e "raddrizzando" delle relazioni di coppia che non vanno nel verso giusto. Potenti alleati nello sconfinato mondo dello Zodiaco, gli astri illustrano un percorso di vita da seguire con slancio. Quali sorprese ci riserva L'oroscopo dell'amore di coppia del 17 gennaio? Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese per l'Ariete, il Leone, lo Scorpione e il Sagittario. Gli ...

Oroscopo di mercoledì 16 gennaio : Acquario 'top del giorno' - momento no per il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno. In questo caso, ad ...

Oroscopo 17 gennaio : decisioni importanti per Cancro - grandi passioni per Acquario : L'inizio di gennaio ha portato con sè grandi cambiamenti per alcuni segni zodiacali come Toro e Leone. Il 17 gennaio sarà una giornata di recupero per Cancro e un buon momento per le relazioni per Vergine. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avete attraversato alcune giornate di crisi, ma adesso inizierà per voi una netta fase di recupero. Nonostante ciò, la rabbia ed il nervosismo ...

L'amore e i single nell'oroscopo del 15 gennaio : Acquario grintoso - Bilancia cacciatore : Il ritmo cosmico dello Zodiaco è piuttosto intenso, i pianeti si muovono lasciando una scia luminosa e sottolineando i sentimenti con delicatezza e rigore. Utilizziamo questa energia planetaria per lanciare un focus sul destino amoroso di ciascun segno zodiacale, afferrando al volo delle dritte utili per la passione e le relazioni amorose. Come sarà l'oroscopo delL'amore single nella giornata di martedì 15 gennaio? La Luna entra in Toro e ...

Oroscopo 14 gennaio : progetti interessanti per l'Acquario : Inizia una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 gennaio 2018 e analizziamo quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per i segni. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: in amore abbiamo una giornata di recupero, chi ha vissuto una crisi potrà recuperare alla grande. Nel lavoro, a seconda del tipo di attività che ...

