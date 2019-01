ACI Rally Italia Talent viaggia su Suzuki Swift Sport

Scatta l' ACI Rally Italia Talent 2019 : il calendario delle selezioni. La Suzuki Swift Sport auto ufficiale : ... in alcuni casi questa selezione ha anche portato bene, come nel caso di Andrea Dalmazzini che vinse nel 2015 e da quel momento incominciò la propria carriera nel mondo Rally di casa nostra , quest'...

Christopher Lucchesi selezionato per il 15° Supercorso Federale ACI Sport Rally : Il giovane Lucchesi, insieme al suo copilota Marco Pollicino, ha ricevuto la chiamata Federale: sarà in Sardegna per tre giorni, la settimana prossima, insieme ad altri cinque giovani colleghi ed i loro copiloti Christopher Lucchesi è stato selezionato per il 15°Supercorso Federale ACI Sport Rally | Italian Shoot-Out 2018, che avrà luogo in Sardegna dal 27 al 29 novembre. E’ l’appuntamento consueto di fine stagione che premia i giovani ...