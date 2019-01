A rischio 75 specie di caffè e milioni di posti di lavoro a causa del cambiamento

meteoweb.eu

: RT @ansa_ambiente: Tinca e luccio, specie non tutelate dal disegno di legge in discussione al #Senato, sono a rischio estinzione: è quanto… - StellaSirio60 : RT @ansa_ambiente: Tinca e luccio, specie non tutelate dal disegno di legge in discussione al #Senato, sono a rischio estinzione: è quanto… - mauneobux : #News #Ambiente A rischio estinzione 600 specie animali in più del previsto - LiritvTv : Il caffè a rischio estinzione: il 60% delle specie selvatiche attaccate da funghi patogeni -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Disboscamento,climatico e malattie minacciano le 75selvagge diche crescono nelle foreste tropicali in Africa e Sud America.Lo studio condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali Kew, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Science Advances, fa emergere che tra ledianalizzate 13 sono considerate aestinzione, 40 sono ritenute in pericolo e 22 vulnerabili. Nonostante la produzione mondiale didipenda essenzialmente da due sole varietà, arabica (60%) e robusta (40%), la minaccia alleselvagge avrà conseguenze dirette anche sui nostri consumi.Come si legge nella rivista, poiché i geni degli alberi delle piantagioni selvagge vengono utilizzati per sviluppareresistenti a malattie e cambiamenti climatici, è aanche ildi 100di coltivatori, dato che sono colpiti i principali paesi ...