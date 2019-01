ilpost

: RT @ilpost: A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti https://… - luciapanizio : RT @ilpost: A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti https://… - ilpost : A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migra… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Aè inun’operazioneun’organizzazioneche sfrutta «centinaia» di migranti come braccianti agricoli. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati diffusi, e verranno probabilmente rivelati in una conferenza stampa che laterrà alle