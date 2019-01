A Klimahouse 2019 si parla di edilizia sicura | salubre e sostenibile

Klimahouse 2019 : MyDATEC presenta le novità per la prima casa in acciaio che monitora i terremoti : MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, conferma anche per l’edizione 2019 la propria partecipazione a Klimahouse, la più importante vetrina nazionale dedicata all’innovazione e all’efficienza in edilizia che si terrà a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 2019 (STAND D24/58). All’interno di un contesto che ...