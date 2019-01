8 milioni di utenti hanno scaricato app fake per il controllo remoto dal Play Store

Nel 2018 Steam ha registrato oltre 90 milioni di utenti attivi mensilmente : Mentre la scena dei giochi per PC si evolverà e sarà sempre più affollata nel 2019 grazie all'aumento della popolarità e dei giochi esclusivi all'interno, ad esempio, dell'Epic Games Store, il 2018 è stato ancora dominato da Steam. Come riporta Dualshockers, Valve ha rivelato statistiche specifiche su come Steam si è "comportato" nel 2018, dimostrando quanto sia stato forte con 47 milioni di utenti giornalieri attivi e un totale di 90 milioni di ...

Spotify : superati i 200 milioni di utenti attivi nel mondo : Streaming musicale. La piattaforma streaming musicale Spotify ha annunciato di aver superato i 200 milioni di utenti attivi nel mondo, anche se più della metà, 113 milioni, utilizzano ancora la sottoscrizione gratuita sostenuta dalle pubblicità. Il celebre servizio di streaming punta per il 2019 su una tendenza in continua ...

Facebook : esposte le foto di milioni di utenti - come verificare se lo sono anche le tue : Ti chiedi se le tue foto sono state esposte a causa del bug dell’API di Facebook? Ecco come scoprirlo. Ormai non si contano i bug che hanno esposto i dati degli utenti, il CEO Mark [...] L'articolo Facebook: esposte le foto di milioni di utenti, come verificare se lo sono anche le tue è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Facebook Watch raggiunge quota 400 milioni di utenti attivi ed è ora disponibile su desktop : Facebook Watch è ora disponibile in versione desktop e su Facebook Lite. La piattaforma si espanderà in molti altri paesi, Italia compresa. Nel frattempo, Watch raggiunge grandi numeri: 400 milioni di utenti al mese e 75 milioni ogni giorno. L'articolo Facebook Watch raggiunge quota 400 milioni di utenti attivi ed è ora disponibile su desktop proviene da TuttoAndroid.

Google Plus - nuovo bug : coinvolti 52 milioni di utenti : (Foto: Getty Images) Sembra che Google Plus non riuscirà neanche a godere di una dipartita dignitosa. Dopo la notizia del bug presente all’interno dello sfortunato social network di Google e l’annuncio che la casa di Mountain View ne avrebbe abbassato presto la saracinesca, in questi giorni è emersa nel codice sorgente della piattaforma un’altra vulnerabilità introdotta a novembre e capace di coinvolgere più di 52 milioni di ...

Dati a rischio per 52 milioni di utenti - anticipata la chiusura del social Google+ : Scoperto un secondo baco nel software, lo spegnimento accelerato ad aprile: era previsto comunque ad agosto