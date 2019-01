100 donne contro gli stereotipi | a Milano le foto di Gerald Bruneau raccontano la scienza

Pensioni : Quota 100 penalizzerebbe militari - donne e giovani : Il Governo Conte è giunto ormai agli ultimi ritocchi sul maxi decreto unico riguardante l'introduzione delle misure in campo previdenziale come reddito di cittadinanza e Quota 100. Stando a quanto affermato dal quotidiano "Il Messaggero", però, molte categorie di lavoratori potrebbero rimanere esclusi. Si tratta del comparto sicurezza, delle lavoratrici e soprattutto dei giovani che potrebbero rimanere penalizzati dalla nuova riforma ...

Pensioni - per le donne sarà difficile raggiungere quota 100 : quota 100 sarà il piatto forte della riforma delle Pensioni. Con 62 anni di età e 38 di contributi i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici potranno anticipare l’uscita fino a 5 anni. Le donne, però, hanno in media carriere lavorative più frammentate, con un’anzianità contributiva media di 25 anni, ben lontana dai 38 richiesti per la nuova quota 100. Nuove possibilità con opzione donna e ape sociale...

Molise - spunta l’albero fatto all’uncinetto da 100 donne contro lo spopolamento : “Qui i paesi stanno morendo” : Milletrecento piastrelle fatte all’uncinetto per combattere lo svuotamento dei paesi molisani. È l’albero di Natale di Trivento, nel Campobassano. Alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con oltre mille granny square, piccole mattonelle di lana fatte all’uncinetto. L’iniziativa – tutta al femminile – è stata realizzata da Lucia Santorelli, che già la scorsa estate aveva ...

Pensione anticipata - uscita nel 2019 : ipotesi quota 100 e donne per nati dal 1952 al 1959 : Quali potrebbero essere le possibilità di andare in Pensione anticipata nel corso del 2019 con le misure della quota 100, della proroga dell'opzione donna, ma anche degli attuali requisiti della riforma delle pensioni di Elsa Fornero? E' possibile, ad oggi, fare alcune considerazioni e calcoli in merito al ventaglio delle possibilità di andare in Pensione l'anno prossimo, in attesa degli ultimi dettagli che verranno adottati dal Governo Conte e ...

Pellegrini vince il bronzo della 4x100 mista donne : è la sua cinquantesima medaglia : Roma - I Mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne : azzurre quarte in acqua dopo un grande recupero di Federica Pellegrini nella frazione a ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : bene la 4×100 donne - il programma delle finali dell’ultima giornata : Nuoto – Mondiali in vasca corta, quest’oggi in vasca per l’ultima giornata di gare, l’Italia spera in una medaglia nella staffetta mista femminile Nuoto – Mondiali in vasca corta, oggi andrà in scena in Cina l’ultima giornata di gare, con tante finali molto interessanti da seguire. In mattinata intanto le ultime batterie hanno sancito il crollo della staffetta 4×100 mista maschile, fuori dalla finale di ...

Nuoto - Mondiale 2018 Hangzhou. Batterie 16 dicembre. 4×100 donne - avanti tutta. Mista maschile : solito disastro : Chiudere con il rammarico della 4×100 Mista uomini è ormai una tradizione per l’ItalNuoto nei grandi appuntamenti internazionali e anche stavolta gli azzurri non si fanno mancare nulla fallendo l’aggancio ad una finale assolutamente alla loro portata ma quando si nuota in quattro mediamente mezzo secondo al di sopra delle proprie potenzialità bisogna che siano gli altri a regalarti la qualificazione e questo, nonostante la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 16 dicembre. 4×100 mista donne in finale! Che delusione la 4×100 mista maschile : eliminata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-6 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Quota 100 con clausole di garanzia : tutte le novità per Statali - privati e donne : Non ci saranno graduatorie per la Quota 100 con vantaggi per chi ha maturato requisiti più alti ma saranno introdotte clausole di garanzia per limitare la spesa nel caso di andamento della spesa ...

Mondiali - 100 sl donne : Pellegrini fuori dalla finale : HANGZHOU - Niente finale nei 100 stile libero per Federica Pellegrini ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou . La campionessa azzurra di nuoto chiude la sua semifinale al quarto posto con 52'86, ...

Serena Williams è tra le 100 donne più influenti dell'anno : stato un anno denso di avvenimenti e di cambiamenti per l'universo femminile. I movimenti del Time's Up e del #Metoo, nati per denunciare violenze e abusi, hanno influito nel rivoluzionare la figura ...

Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 : Secondo Forbes The post Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Pensioni : precoci - usuranti - donne e quota 100 - nel 2019 cambiano i requisiti : In questi giorni molti italiani stanno ricevendo dall’Inps le buste arancioni, quelle con all’interno l’estratto conto dei contributi di ogni singolo lavoratore e le ipotetiche date di uscita per le Pensioni di vecchiaia o anticipate di ognuno. Nel programma di calcolo utilizzato nelle buste arancioni, non c’è quota 100, perché non è ancora misura effettiva fino a quando non uscirà il suo relativo decreto. La busta arancione però resta utile ai ...