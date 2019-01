10 years challenge | ecco com’era 10 anni fa Diletta Leotta!

10 years challenge - ecco perché il nuovo tormentone web può essere pericoloso : Facebook, Twitter e Instagram sono invasi in questi giorni da un gioco diventato virale: 10 years challenge. Un confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate dieci anni fa. L’ennesima moda del momento, un innocuo passatempo. Non solo, perché come sottolineato dalla scrittrice Kate O’Niell su Twitter gli utenti dovrebbero chiedersi come saranno utilizzati i dati che vengono forniti e se saranno usati da algoritmi ad ...

#10yearschallenge : come sono cambiati i pallavolisti : In questi giorni la #10yearschallenge sta spopolando sui social, dove molti personaggi famosi stanno mostrando, per gioco, come erano dieci anni fa rispetto ad oggi, sottoponendosi così ai giudizi (spesso scherzosi e ironici) del web. Non si sono sottratti da questo gioco i pallavolisti più famosi: ecco alcuni post tra i più belli apparsi in questi giorni sulla piattaforma di Instagram. ...Continua a leggere

10 years challenge. Da fenomeno social a Grande fratello : La moda online che sta contagiando tutto e tutti: si pubblica una foto di oggi e una di come si era dieci anni fa. Ma qualcuno avanza il dubbio che sia un sistema per addestrare l’intelligenza artificiale a riconoscere le persone anche partendo da una vecchia foto. Facebook...

10 years challenge : ecco la sfida dei vip : I vip ricordano com'erano nel 2009, con la 10 Years Challenge sui social network . Oltre alle tante persone comuni, le star dello showbiz non hanno rinunciato a descrivere i loro traguardi o mostrare ...

La 10 years challenge di Sportmediaset.it : E allora ci proviamo anche noi, abbiamo rintracciato alcune homepage di Sportmediaset.it del 2009: curiosi di scoprire di cosa si parlava nel mondo dello sport dieci anni fa? Questa gallery è tutta ...

#10yearschallenge - passato e presente dei vip a confronto : promossi o bocciati? : #10yearschallenge, passato e presente dei vip a confronto: promossi o bocciati? E' la challenge del momento ed è stata raccolta da milioni di persone nel mondo: a mettere a confronto la foto di 10 anni fa con quella di oggi soprattutto i vip, ma solo quelli che escono bene dal confronto!,.

10 years challenge - sui social le foto degli sportivi : quanto sono cambiati? : ? 2??0??0??8???2??0??1??8?? #10yearchallenge Un post condiviso da ATP Tour , @atptour, in data: Gen 16, 2019 at 8:59 PST Il campione del mondo della Moto GP, invece, mette a confronto la foto del suo ...

Death Stranding uscirà nel 2019? Lo svela una curiosa #10yearsChallenge : Dopo il controverso "divorzio" da Konami e la fondazione della sua software house indipendente Kojima Productions, Hideo Kojima non è rimasto con le mani in mano. Il papà di Metal Gear ha infatti alzato il sipario su Death Stranding, progetto ancora avvolto nel mistero e destinato alle nostre fiammanti PlayStation 4. Un titolo che, nonostante i trailer e un primo - timido - video di gameplay, non è stato ancora inquadrato dalla community di ...

Perché la moda #10yearschallenge può diventare un pericolo per i propri dati personali : Potremmo definirla davvero onnipresente la nuova moda #10yearschallenge su Instagram e Facebook in particolar modo, nella prima parte di questo anno. Difficilmente qualcuno non sa di che cosa stiamo parlando ma meglio sottolineare che la sfida consiste nel mettere a confronto due foto che ci ritraggono nel 2009 e poi appunto 10 anni dopo, nell'attuale 2019. La tendenza social sembrerebbe solo divertente, scherzosa e anche interessante e nulla ...

«Avatar 2 e 3» : ten years challenge completa per i sequel di James Cameron : Once upon a time in HollywoodLa FavoritaOn the basis of sexFrozen 2DumboGemini ManLittle WomenDownton AbbeyEighth GradeUsLa più complicata tra le «ten years challenge» sbandierate online è toccata a James Cameron. Il regista, che dieci anni fa ha dato vita al mondo azzurro di Avatar, incassando la più grande cifra della storia del cinema, è riuscito a concludere la produzione dei primi due sequel, al cinema – rispettivamente – il 18 dicembre ...

#tenyearschallenge : ecco cosa potrebbe nascondersi dietro alla nuova catena social diventata virale : E’ diventata virale. Con l’hashtag #tenyearschallenge, la nuova moda del momento sui social ha conquistato il mondo in pochissimi giorni. Ma come ogni cosa che circola su Facebook e compagnia bella, sorgono dubbi e perplessità sul fatto che siano effettivamente solo degli innocenti giochini e delle innocue catene, e si pensa a complotti e metodi studiati solo per carpire sempre più dati dagli utenti social. Perché ormai, dopo tutta ...

Borussia Dortmund - che frecciata al Lipsia : la Ten years challenge diventa uno… sfottò social [FOTO] : Il club giallonero ha aderito alla sfida Ten Years Challenge, pungendo sui social il Lipsia, prossimo avversario in Bundesliga La Ten Years Challenge, che sta spopolando sui social, consiste nel pubblicare una foto di dieci anni fa e compararla con una attuale. Una sfida che ha coinvolto numerosissimi followers, intrigati dalla possibilità di far vedere al mondo i cambiamenti del proprio aspetto fisico. Una moda diffusasi anche nel calcio, ...

Ten years challenge - su Twitter lo sfottò del Dortmund al Lipsia : Un confronto dal quale il mondo del calcio non si è sottratto. E nel caso di Borussia Dortmund e Lipsia , l'effetto è risultato comico. Lo stemma del Lipsia 10 anni fa? Una foto vuota. La presa in ...

10 years challenge : come sono cambiati siti e social network dal 2009 a oggi : Twitter nel 2009 Twitter nel 2019Facebook nel 2009 Facebook nel 2019 Google Search nel 2009 Google Search nel 2019 Amazon nel 2009Amazon nel 2019 La pagina principale di Wikipedia nel 2009La pagina principale di Wikipedia nel 2019Yahoo nel 2009 Yahoo nel 2019 Il New York Times nel 2009 Il New York Times nel 2019 La home page di Repubblica nel 2009 La home page di Repubblica nel 2019 Ebay nel 2009 Ebay nel 2019 Libero.it nel 2009 Libero.it nel ...