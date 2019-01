10 years challenge | come sono cambiati siti e social network dal 2009 a oggi

#10 years challenge – Tutto sull’hashtag di Instagram diventato virale in questi giorni : #10yearschallenge , il nuovo e divertente giochino di Instagram che mette a confronto gli utenti e le loro foto di 10 anni fa Da qualche giorno circola su Instagram l’hashtag #10yearschallenge . Il nuovo giochino, diventato virale sul social network in davvero poco tempo, mette a confronto due o più foto di 10 anni fa della stessa persona. A partecipare alla nuova e divertente challenge anche Chiara Ferragni, la sorella Valentina, Paul ...

La 10 years challenge su Facebook è solo un giochino social? : Facebook (Getty Images) Ogni volta che un captcha code vi chiede di indicare in quali immagini sono presenti delle automobili o un cane, non state solo dimostrando di non essere dei bot. State prima di tutto addestrando un’intelligenza artificiale (per la precisione, un algoritmo di image recognition) a riconoscere una macchina o un cane in tutte le sue forme, colori e posizioni. I sistemi di machine learning hanno bisogno di centinaia di ...