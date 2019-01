Yeferson Soteldo, la stella venezuelana è del Santos

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)è stato presentato nella giornata di ieri, a San Paolo, dalche ne ha fatto il suo primo rinforzo per la nuova stagione ormai alle porte.Calciomercato, Calciomercato estero,, 22 anni da compiere a giugno, la scorsa stagione ha giocato in prestito, era di proprietà dell’Huachipato, con la U de Chile, sommando 37 presenze e 7 reti.Alto 160 centimetri ma dotato di un fisico compatto e piedi educati, crebbe nelle giovanili del Caracas prima di passare alla corte dello Zamora che lo fece esordire tra i grandi nel 2013, ancora sedicenne.Nel gennaio del 2015 mise a segno la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria casalinga contro il Carabobo; un anno dopo esordì in coppa Libertadores nella sconfitta esterna contro i Wanderers.Nell’ultima stagione in Venezuela sbocciò tutto il suo talento e diventò un titolare ...