XLIV Montefortiana | Monteforte d' Alpone | Verona Corsa mondiale | nel patrimonio

veronaeconomia

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Essi potranno ammirare il particolare paesaggio, che li circonda, e che, per le sue caratteristiche uniche al mondo, è stato riconosciuto fra i 53 patrimoni agricoli di rilevanza, GIAHS, , distribuiti in 4 continenti, come quinto europeo, ma, primo italiano, dedicato alla viticoltura. I Diciottomila,...