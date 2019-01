Wall Street ancora su | bene i conti di GS e BofA | male BlackRock

Per il Wall Street Journal - Nintendo potrebbe davvero riuscire a vendere 20 milioni di Switch entro quest'anno fiscale : My Nintendo news riferisce le opinioni, via via sempre più positive, del Wall Street Journal relativamente alle vendite di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale.L'obiettivo prefissato di riuscire a piazzare più di 20 milioni di unità nelle case e negli zaini dei giocatori di tutto il mondo si fa sempre più tangibile: questo, in soldoni, il report del giornalista Takashi Mochizuki. Per gli analisti, la domanda di Switch durante il periodo ...

Borse - Wall Street chiude positiva dopo l'esito del voto su Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Netflix alza i prezzi del 13-18% e il titolo vola a Wall Street : Netflix ha annunciato che alzerà i prezzi per i suoi abbonamenti in dollari del 13-18%, l'aumento maggiore da quando ha lanciato i suoi servizi in streaming, dodici anni fa...

Netflix alza i prezzi del 13-18% e il titolo vola a Wall Street : Secondo i dati più recenti Netflix ha 58 milioni di abbonati negli Stati Uniti e 80 milioni nel mondo. E l'investimento è strategico nel momento in cui il fronte competitivo aumenta con Disney+, ...

Wall Street in frazionale ribasso : Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,36% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo S&P-500 , che si ferma a 2.582,61 punti. In rosso ...

Borse giù con frenata Cina. Anche Wall Street viaggia in rosso : LA frenata DI PECHINO 14 gennaio 2019 Export e vendite di auto: doppia spia rossa per l'economia cinese Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati ...

Partenza in rosso per Wall Street : Giornata "no" per la Borsa USA , in flessione dello 0,92% sul Dow Jones sui timori di un rallentamento dell'economia globale alla luce degli ultimi dati macro cinesi e delle difficoltà sulla Brexit . Vendite diffuse sull' S&P-500 , che scambia a 2.570,65 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 , -1,33%,...

Wall Street di nuovo in tensione con la Cina. Focus su Citigroup : Tanto è bastato per alimentare nuovamente i timori sulla tenuta dell'economia globale, considerando che qualche preoccupazione aleggia anche sulla congiuntura a stelle e strisce. Quest'ultima infatti ...

APPLE - IPHONE X : TRIPLA FOTOCAMERA NEL 2019/ Indiscrezione Wall Street Journal : nuova gamma con tre modelli : APPLE lancerà tre IPHONE nel 2019. Indiscrezione del WSJ: il modello meno costoso sarà l'erede dell'XR, quello di punta avrà una TRIPLA FOTOCAMERA

Wall Street apre in calo - Dj -0 - 47% : ANSA, - NEW YORK, 11 GEN - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,47% a 23.894,50 punti, il Nasdaq cede lo 0,58% a 6.947,88 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Moderate perdite a Wall Street : Si muove in frazionale ribasso Wall Stree t, dopo la conferma dell' indebolimento dell'inflazione a stelle e strisce che non ha destato molto clamore in quanto atteso. Il numero uno della Federal ...

Tokyo in rialzo grazie al rally di Wall Street : Finale di seduta in forte rialzo per la borsa di Tokyo, sostenuta dalla corsa di Wall Street. L'indice Nikkei della piazza giapponese ha concluso le contrattazioni con un incremento dello 0,97% a 20.

La borsa di Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street : Roma, 11 gen., askanews, - Chiusura positiva per la borsa di Tokyo che chiude in netto rialzo grazie al rally di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha chiuso gli scambi guadagnando lo 0,97%, a 20.359 ...