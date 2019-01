Volley | Sorteggio Europei 2019 | l’Italia pesca Francia e Bulgaria! Azzurri sfortunati

LIVE Volley - Sorteggio Europei 2019 in DIRETTA : incubo Francia da evitare per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, a Bruxelles (Belgio) conosceremo la composizione dei quattro gironi della prossima rassegna continentale che si svolgerà dal 12 al 29 settembre. Francia, Belgio, Olanda e Slovenia saranno i Paesi organizzatori di questa competizione che per la prima volta prevede la partecipazione di 24 squadre: le Nazioni ospitanti sono teste di serie e giocheranno la ...

Volley - Sorteggio Europei 2019 : data - programma - orari e tv. Le fasce ed i possibili accoppiamenti : Mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) si svolgerà il Sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre in Francia/Slovenia/Belgio/Olanda. Alla rassegna continentale, che per la prima volta si svolgerà in ben quattro Paesi, parteciperanno 24 Nazionali: la competizione ha cambiato il format, sono previsti quattro gironi da sei squadre ciascuno a cui seguirà una fase a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di ...