Volley femminile | Coppa Italia 2019 | andata quarti di finale Conegliano e Novara a

LIVE Coppa Italia Volley femminile 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Novara e Conegliano favorite in trasferta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Ricchissima serata con tre incontri in programma, andranno in scena i primi atti del doppio confronto: le sfide di ritorno si giocheranno tra domenica e lunedì, si qualificheranno alla Final Four le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set nell’arco delle due partite (in caso di parità si giocherà un ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : Chieri e coach Luca Secchi si separano - risoluzione consensuale : Salta una panchina nella Serie A1 di Volley femminile. Chieri e coach Luca Secchi hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Le strade dell’allenatore e del club piemontese si separano dopo un anno e mezzo, il 43enne aveva ricevuto l’incarico nel giugno 2017 e aveva guidato le sue ragazze verso una storica promozione nel massimo campionato ma l’avventura in Serie A1 non è stata esaltante: 14 ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - Scandicci vince in trasferta contro Firenze : IL TABELLINO - IL BISONTE Firenze - SAVINO DEL BENE Scandicci 1-3 , 18-25 25-18 16-25 22-25, IL BISONTE Firenze: Candi 2, Dijkema 1, Sorokaite 14, Popovic 6, Lippmann 12, Daalderop 16, Parrocchiale , ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Scandicci espugna Firenze nell’andata dei quarti di finale - Haak-Adenizia show : Scandicci ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-18; 18.25; 25-16; 25-22) nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Savino Del Bene ha vinto il derby toscano in trasferta imponendosi con autorevolezza al Mandela Forum e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle Final Four. Ora le ragazze di Carlo Parisi dovranno vincere almeno due set nel ritorno in programma lunedì pomeriggio, in caso di ...

Volley femminile - orari quarti di finale Coppa Italia : come vedere le partite in tv e streaming : Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio si disputerà l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Le migliori otto classificate del girone d’andata della Serie A1 si incrociano con il sogno di agguantare la qualificazione alla Final Four del 2-3 febbraio a Verona, dopo l’impegno infrasettimanale andranno poi in scena gli incontri di ritorno tra sabato e lunedì. A passare il turno saranno le squadre che ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : quarti di finale pirotecnici. Novara e Conegliano favorite - derby Firenze-Scandicci : Settimana interamente dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia per il Volley femminile. Tra questa sera e domani si disputeranno gli incontri di andata, poi tra sabato e lunedì andranno in scena le sfide di ritorno. Si affrontano le prime otto del girone d’andata della Serie A1, passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set nell’arco delle due partite, in caso di parità si disputerà un golden ...

Coppa Italia Volley femminile - tabellone quarti di finale : programma - orari e tv : Settimana dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile, le migliori otto squadre del girone d’andata della Serie A1 sono pronte per fronteggiarsi in queste sfide in andata-ritorno che spalancheranno le porte sulla Final Four, in programma nel weekend del 2-3 febbraio a Verona. Gli incontri di andata andranno in scena il 15-16 gennaio, mentre i match di ritorno sono previsti per il 20-21 gennaio. Le quattro teste ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - passano Mondovì - S.G.Marignano - Sassuolo e Martignacco : ROMA- Nelle gare ad eliminazione diretta dei Quarti di Coppa Italia di A2 Femminile passano Lpm Bam Mondovì, Omag S.Giov. In Marignano, Itas Citta' Fiera Martignacco e Canovi Coperture Nolo 2000 ...

Volley : A1 Femminile - vittorie da tre punti per le prime della classe : ROMA - Terza giornata di ritorno dell'A1 Femminile favorevole alle prime della classe che portano a casa, tutte, vittorie da tre punti. L' Igor Gorgonzola Novara va a vincere per 1-3 sul campo della ...

Volley : A1 Femminile - le prime della classe fanno il pieno : I TABELLINI- ZANETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3, 21-25 25-23 22-25 18-25, ZANETTI BERGAMO: Courtney 10, Olivotto 5, Smarzek 22, Acosta Alvarado 4, Tapp 12, Carraro 1, Sirressi, L,, Mingardi ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 16^ giornata - Conegliano supera Monza nella sfida più attesa. Vittorie per Novara e Scandicci : Dopo la vittoria di Casalmaggiore contro Firenze nell’anticipo di ieri, si è conclusa oggi con le altre cinque sfide in programma la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Vittorie in testa alla classifica per Novara, Scandicci e Conegliano, che conservano le prime tre posizioni. Alle loro spalle sale Busto Arsizio, mentre Brescia ottiene un successo importante in ottica playoff e aggancia Bergamo ...

VIDEO Casalmaggiore-Firenze Volley - flash-mob contro la discriminazione femminile per la Supercoppa di calcio : Momento toccante al PalaRadi di Cremona durante Casalmaggiore-Firenze, match valido per la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le due squadre, in sintonia con la Lega volley femminile, si sono schierate contro la discriminazione delle donne, in particolar modo riguardo alle limitazioni di genere poste in occasione della Supercoppa Italiana di calcio che si giocherà mercoledì prossimo a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan. ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : Casalmaggiore batte Firenze al tie-break - Carcaces e Cuttino sugli scudi : Casalmaggiore ha sconfitto Firenze per 3-2 (25-21; 25-19; 21-25; 16-25; 15-13) nell’anticipo della 16^ della Serie A1 di Volley femminile. Le lombarde agganciano Busto Arsizio al quinto posto in classifica, mentre le toscane portano a casa un punto importante in ottica playoff. Il match verrà ricordato per il flash mob di protesta contro le condizioni delle donne in Arabia Saudita (mercoledì si giocherà a Jeddah la Supercoppa Italiana di ...

