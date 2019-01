Volley | Cev Cup | Trento batte l' Hypo Tirol anche nella gara di ritorno

Volley - CEV Cup 2019 : Trento passeggia sull’Haching e vola ai quarti di finale - Nelli sugli scudi : Trento ha sconfitto l’Hypo Tirol AlpenVolley Haching per 3-1 (20-25; 25-20; 25-20; 25-19) e si è così qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2019 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. L’incontro di ritorno degli ottavi si è disputato in casa dei dolomitici, proprio come il match d’andata, a causa della fitta nevicata caduta nel sud della Germania che ha impedito alla compagine tedesca di ...

Volley : Superlega - Kovacevic è l'MVP di dicembre : Kovacevic ritirerà il premio domani, sabato 5 gennaio, prima del fischio di inizio del match tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia, in diretta su RAI Sport.

Volley - SuperLega 2019 : le statistiche del girone d’andata. Migliori battitori - attaccanti e ricevitori : Si è concluso ieri con la tredicesima giornata il girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Perugia ha allungato in vetta alla classifica e guarda le altre pretendenti dall’alto dei suoi 34 punti, inseguita da Trentino a quota 32, da Civitanova a 30 e da Modena a 29. Più staccate le altre formazioni, con Milano, Monza, Verona, Padova, Ravenna e Latina in lotta per un posto nella zona ...

CEV Volleyball Champions League – Savino Del Bene Scandicci show al debutto casalingo! Primo posto nella Pool D per le toscane : CEV Volleyball Champions League: la Savino Del Bene Scandicci non sbaglia, 3-0 al Commercecon Lodz nel debutto europeo al Mandela Forum. Le toscane conquistano il Primo posto nella Pool D La seconda giornata della Pool D della CEV Volleyball Champions League ha il sapore di un evento storico per la Savino Del Bene Scandicci, che riporta a Firenze la massima competizione europea per Club. Al Mandela Forum di Firenze le ragazze di coach ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento si sbarazza dell’Haching e blinda il pass per i quarti di finale : Trento è sempre più una macchina da guerra, non fa più sconti a nessuno e asfalta l’Hypo Tirol Haching per 3-0 (25-16; 25-19; 25-21) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno sbrigato la pratica tedesca in appena 68 minuti di gioco, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo: i ragazzi di coach Angelo ...

Trento-Haching - andata ottavi CEV Cup Volley 2019 : programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 20 dicembre (ore 20.30) si giocherà Trento-Haching, match valido per l’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni del Mondo saranno accolti dal proprio pubblico della BLM Group Arena e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione tedesca che però cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi di ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio demolisce il Graz e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha surclassato il Graz per 3-0 (25-11; 25-21; 25-14) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono imposte in terra austriaca senza particolari problemi, dominando in lungo e in largo, sciorinando un ottimo gioco in tutti i frangenti e chiudendo la pratica in appena 61 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco ...

CEV Volleyball Champions League – Ottima prova dell’Igor Gorgonzola Novara : battuto il Minchanka Minsk : CEV Volleyball Champions League: la Igor supera a pieni voti la prova Minchanka Minsk. In Bielorussia è 3-0, azzurre a punteggio pieno. Giovedì la Savino Del Bene Scandicci ospita il Lodz. Tutti i match delle italiane live su DAZN Secondo 3-0 per la Igor Gorgonzola Novara nell’edizione 2018-19 della CEV Volleyball Champions League. Le azzurre di Massimo Barbolini si impongono con il punteggio più netto possibile sul campo del ...

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

CEV Volleyball Champions League : gli impegni di Conegliano - Novara e Scandicci : Trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano apre martedì la 2^ giornata della fase a gironi. Mercoledì Igor Novara in Bielorussia, giovedì esordio interno per la Savino Del Bene contro il Lodz Si apre con la trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano la seconda giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. L’SSC Palmberg Schwerin ospiterà martedì sera le pantere di Daniele Santarelli, ...

Volley : Superlega - l'MVP del mese di novembre è Uros Kovacevic : 93, neo campione del Mondo di Club , si è imposto realizzando nei match vinti da Trento contro Vibo Valentia, Castellana Grotte e Padova un totale di 47 punti, di cui 38 attacchi vincenti. Kovacevic ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento si sbarazza di Losanna e vola agli ottavi di finale - turnover per i Campioni del Mondo : Trento si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno sconfitto il Losanna per 3-0 (25-22; 25-20; 25-17), replicando il risultato del match d’andata dei sedicesimi di finale: di fronte al proprio pubblico, i freschi Campioni del Mondo non hanno avuto alcun problema contro la modesta formazione svizzera e hanno sbrigato la pratica in ...

Volley : Cev Cup - Busto sbanca Dresda e vola agli ottavi : LA CRONACA DEL MATCH- Le due squadre partono con: UYBA: Orro - Grobelna, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, Leonardi libero. Dresdner: Von Romen - Stigrot, Mrdak - Planinsec, Radosova - Schwabe, ...