Violenza ultrà | presi i cinque guerriglieri di Napoli-Verona

Violenza stadi - Malagò : “ripristinare i treni speciali per gli ultras? L’idea è buona” : “Ripristinare i treni speciali per gli ultras come dice il vicepremier Salvini? L’idea e’ buona, non so se in Italia sia possibile a livello logistico farlo in tutte le piazze”. Sono le importanti dichiarazioni rilasciate presidente del Coni, Giovanni Malago‘, a margine di un evento al Miur a Roma specificando pero’ di voler essere piu’ preciso “dopo aver visto bene di cosa tratta la ...

Raggi : Violenza ultras contro forze ordine inaccettabile : Roma – “inaccettabile violenza contro agenti polizia da parte di ultras. Roma non puo’ diventare teatro per la follia di alcuni delinquenti”. Cosi’, sul suo profilo Twitter, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: violenza ultras contro forze ordine inaccettabile proviene da RomaDailyNews.

Violenza stadi - Cicchitto : “Salvini vuole avere il voto degli ultras” : “La situazione riguardante il razzismo è la Violenza negli stadi e intorno ad esso sta avendo un andamento paradossale. Il ministro degli Interni Salvini è durissimo solo nei confronti dei migranti, non degli ultrà e neanche nei confronti dei razzisti-nazisti che si sono oramai fortemente insediati nelle tribune e nei territori circostanti. Così il ministro degli Interni ha escluso le uniche due misure immediate che possono ...

Violenza ultrà negli stadi - Salvini : «No stop partite per cori razzisti» : «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con...

Ultrà - Salvini : "Sradicheremo la Violenza dentro e fuori gli stadi" : Il vicepremier: "Useremo ogni mezzo necessario". Tra le proposte: celle negli impianti e trasferte collettive

Salvini e la Violenza allo stadio : “Sbagliato punire 12 milioni di tifosi per colpa di 6 mila ultrà” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, svoltasi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, i vertici dello sport ed il capo della polizia Franco Gabriellico, è tornato sul tema violenza e ultrà: «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seg...

Calcio e Violenza : al tavolo del governo nessun ultras : Domani a Roma l'incontro convocato dal ministro dell'Interno dopo la morte del tifoso del Varese. Nelle indagini potrebbero aumentare il numero degli indagati -

La Violenza degli ultras secondo "Ponzio Pilato" Infantino : Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky con la dichiarazione d’obbligo, quella secondo cui ai giorni nostri non si può ancora morire per una partita di calcio. Siccome però i fatti dimostrano che si può e come, ha argomentato che il fenomeno della violen

Per combattere la Violenza ultras il modello non è l'Inghilterra ma la Germania : Il terribile Boxing Day all’italiana ha riaperto ferite mai cicatrizzate su temi come la violenza negli stadi, il tifo razzista e l’estremismo ultras, per i quali da più parti oggi si chiede una risposta all’inglese. La soluzione, però, non può essere solo la mano dura che venne utilizzata in Gran B

Violenza negli stadi - Salvini : 'Incontrerò gli ultrà' : 'Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello'. Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Salvini vuole il dialogo con gli ultrà per risolvere la Violenza negli stadi - scrive La Stampa : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di Serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo un retroscena de La Stampa. Il ministro a ...

Dallo sport alla Violenza : il mondo dei gemellaggi ultras italiani : Durante gli scontri di ieri erano presenti ultras varesini e del Nizza, insieme ai nerazzurri. Una panoramica sui gemellaggi delle italiane.