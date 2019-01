Vieni da me - Sergio Assisi in lacrime per la mamma : "L'ultima frase che mi ha detto prima di morire" : Sergio Assisi ospite da Vieni da Me scoppia in lacrime quando parla della madre e fa commuovere anche la conduttrice Caterina Balivo. Durante il gioco della cassettiera l’attore ha letto i versi di una poesia scritta dalla madre e con la voce rotta dall’emozione ha detto: "È una poesia che mia madre

Sergio Assisi ricorda la madre e non regge la commozione : lacrime a ‘Vieni da me’ : Sergio Assisi è senza dubbio tra gli attori partenopei più amati. Per il suo talento, certo, ma anche per il suo indiscutibile fascino. Classe 1972 e protagonista di una serie infinita di film (gli ultimi sono andati in onda proprio in queste settimane su Raiuno) e fiction di grande successo, Assisi è stato ospite di Caterina Balivo nel salotto televisivo di ‘Vieni da me’, dove l’attore ed ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’ si è ...

Sergio Assisi piange in diretta a Vieni da me/ 'Sono il padre di mio padre. Per lui faccio...' : Sergio Assisi piange in diretta a Vieni da me ricordando la madre davanti ai cassetti della cassettiera della trasmissione di Caterina Balivo.

Sergio Assisi a Vieni da me parla dell’ex fidanzata Gabriella Pession : Sergio Assisi e Gabriella Pession oggi: l’attore si racconta a Vieni da me A distanza di tempo, la coppia formata da Gabriella Pession e Sergio Assisi continua a far sognare. I due si sono conosciuti sul set della fiction Capri e si sono amati per quasi dieci anni. “È passato del tempo perché tirare fuori […] L'articolo Sergio Assisi a Vieni da me parla dell’ex fidanzata Gabriella Pession proviene da Gossip e Tv.