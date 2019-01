VIDEO Juventus-Milan 1-0 | Highlights Supercoppa Italiana | sintesi e gol Cristiano

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

VIDEO gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Milan 1-0 : CR7 porta avanti i bianconeri nella Supercoppa : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Milan nel match valido per la Supercoppa Italiana. CR7 ha sbloccato la partita con un micidiale colpo di testa su assist di Pjanic, mettendo così il sigillo anche in questa competizione. L’attaccante portoghese ha segnato al 61′, indirizzando così la partita e avvicinando i bianconeri alla vittoria. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan, ...

Supercoppa Italiana - il gol di Cristiano Ronaldo sblocca Juventus-Milan : sul filo del fuorigioco… [VIDEO] : Supercoppa Italiana, Cristiano Ronaldo autore del gol che ha sbloccato la gara tra Juventus e Milan in quel di Gedda: il video della rete-- Cristiano Ronaldo, sul filo del fuorigioco, ha sbloccato Juventus-Milan. La Supercoppa Italiana sta offrendo una gara molto equilibrata, sbloccata appunto dal talento del fenomeno portoghese, il quale di testa su assist di Pjanic ha trafitto Donnarumma a metà secondo tempo. Il Milan ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Juventus - Benatia insofferente : la frecciata rifilata ad Allegri è velenosa [VIDEO] : Rispondendo alla richiesta di un cameriere, Benatia ha lanciato una frecciata a Massimiliano Allegri Non è tutto oro quel che luccica in casa Juventus, serpeggia infatti un pizzico di malumore tra i giocatori utilizzati con il contagocce da Massimiliano Allegri. Tra questi c’è Medhi Benatia, alquanto seccato per via del poco minutaggio totalizzato in questa stagione con la maglia bianconera. Solo sei le presenze in stagione, per un ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (VIDEO) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

VIDEO/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Juventus-Sampdoria 2-1 : CR7 trasforma il calcio di rigore : Cristiano Ronaldo ha portato nuovamente in vantaggio la Juventus nella sfida contro la Sampdoria, lunch match valevole per la 19^ giornata di Serie A. CR7, che aveva segnato il primo gol con un bel diagonale, ha messo a segno la sua personale doppietta su calcio di rigore, trasformando il penalty che era stato concesso per il tocco di braccio di Ferrari. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Sampdoria ...

Juventus-Sampdoria - il VAR aiuta… Quagliarella : rigore e pari allo Stadium. I bianconeri però protestano [VIDEO] : L’arbitro Valeri concede un calcio di rigore alla Sampdoria per fallo di mano di Emre Can, ravvisato grazie all’ausilio del VAR Cambia ancora il risultato all’Allianz Stadium, a segnare però questa volta è la Sampdoria. I blucerchiati pareggiano i conti grazie al solito Quagliarella, abile a realizzare un calcio di rigore concesso da Valeri per fallo di mano di Emre Can. Un penalty arrivato grazie all’ausilio del ...

Juventus-Sampdoria - si sblocca subito il risultato allo Stadium : la firma è del solito… Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il portoghese sblocca immediatamente il punteggio, superando un non impeccabile Audero Pronti, via e la Juventus è già in vantaggio. Cristiano Ronaldo supera Audero con un destro non irresistibile, che comunque il portiere della Sampdoria non riesce a respingere. Il portoghese punta il proprio diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta, trovando l’angolino che permette ai bianconeri di portarsi ...

Juventus - spettacolo in allenamento in vista della Sampdoria [VIDEO] : La Juventus è reduce dal pareggio nella gara in trasferta contro l’Atalanta, i bianconeri hanno comunque allungato in classifica grazie alla sconfitta del Napoli sul campo dell’Inter. La squadra di Allegri si è dimostrata in difficoltà al cospetto di una squadra molto forte che è quella di Gasperini, solo l’ingresso di Cristiano Ronaldo ha cambiato marcia alla squadra bianconera. Adesso i bianconeri continuano la ...