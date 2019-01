Viadotto a rischio crollo sulla E45 | pm dispone il sequestro | traffico nord-sud

La procura di Arezzo ha ordinato il sequestro di un Viadotto in provincia di Arezzo - perché a “rischio collassamento” : La procura di Arezzo ha ordinato il sequestro del viadotto Puleto, sulla superstrada E45, nei pressi di Valsavignone, una frazione del comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo al confine fra Toscana e Romagna. Il provvedimento è stato disposto

Viadotto a rischio crollo - stop ai mezzi sulla E45 : "Criticità estrema" e "rischio di collassamento". Il Viadotto Puleto sulla E45, nel tratto in provincia di Arezzo vicino al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è chiuso da questa mattina per rischio di crollo.Il provvedimento è stato ordinato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo dopo le segnalazioni arrivate dai tecnici. Il primo a segnalare il pericolo era stato un ex poliziotto che aveva postato su Facebook alcune ...