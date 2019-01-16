Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 10 | 30

L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E PISANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA FORMAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PASSIAMO ALLE VIE CONSOLARI. SULLA CASSIA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO, DOVE SI RALLENTA TRA VITINIA E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TARFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALII STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO, CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, DOVE TROVIAMO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA. CODE SULLA Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ANCORA CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PONTINA E TUSCOLANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA. CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. CODE SULLA Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO TROVIAMO CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DI SETTECAMINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGO SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 32 IN DIREZIONE Roma, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 28+400 SIAMO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREZIONE Roma PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI ...