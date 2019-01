Venti anni di euro | ben poco da festeggiare

Ventimiglia : nigeriano irregolare di 28 anni scortato al CPR di Trapani in attesa di espulsione : Non si fermano i controlli della Polizia sui migranti irregolari, che non possono stare sul territorio nazionale e quindi passibili di espulsione. Un attività, quella degli agenti, che è aumentata ...

Sardegna - ritrovato cadavere di un 50enne sepolto nella pineta Venti anni fa : Chi è quell'uomo? Ma soprattutto, chi l’ha ucciso e l’ha seppellito in una fossa a pochi passi dal mare. In località 'Stamparogias', proprio dietro la pineta Mugoni, nel parco naturale regionale di Porto Conte, ad Alghero. Lo scheletro, ritrovato per caso la scorsa mattina dagli agenti della sezione navale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale di Alghero, dai primi rilievi potrebbe appartenere ad un uomo di un’età compresa tra i 30 e 50 ...

Citroen - nel 2019 raduni ed eVenti per i 100 anni del brand : Altre iniziative, nel corso dell'anno, riguarderanno il mondo del racing, la rete commerciale ed una dedicata campagna di comunicazione che in Francia partita gi a dicembre 2018.

Vent’anni senza De Andrè - Venti frasi (di sue canzoni) per ricordarlo : La canzone di Marinella, 1962Via del campo, 1967Bocca di Rosa, 1967Si chiamava Gesù, 1967Ballata degli impiccati, 1968La guerra di Piero, 1968Il pescatore, 1968Amore che vieni, amore che vai, 1968Un matto, 1971Smisurata preghiera, 1996La canzone dell’amore perduto, 1975Il suonatore Jones, 1971Amico fragile, 1975Hotel Supramonte, 1981Quello che non ho, 1981Dolcenera, 1996Disamistade, 1996Creuza de ma, 1984La domenica delle salme, 1990Don Raffaè, ...

Milano celebra Leonardo da Vinci : film - mostre ed eVenti per i 500 anni dalla morte /VIDEO : Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana saranno realizzate quattro mostre , mentre sulle sue scoperte scientifiche di concentreranno i percorsi pensati dal Museo Nazionale della Scienza e della ...

A 55 anni - dopo Venti di matrimonio - scopre di avere tre figli che non sono suoi. La moglie confessa : sono di un altro : Scoprire a 55 anni di avere tre figli non suoi non è stata una bella scoperta per Richard Mason, affetto da fibrosi cistica. I medici gli hanno spiegato che la sua condizione comporta che sia sterile dalla nascita. Per la stampa inglese quella di Mason, milionario inglese, è la storia di un «tradimento di dimensioni bibliche».All'uomo è crollato il mondo addosso. Ha così affrontato la moglie Kate, da cui ...

Maltempo - Coldiretti : “Dagli eVenti estremi danni per 14 miliardi in 10 anni” : Il gelo e la neve abbondante al centro sud con il brusco abbassamento delle temperature conferma le anomalie climatiche con il ripetersi di eventi estremi che sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. E’ quanto afferma la Coldiretti nel fare un primo bilancio dell’ultima ondata di ...

Gennaio 2019 - tra anniversari ed eVenti : 1 Gennaio Oggi si celebra il Capodanno e la Giornata Mondiale della Pace. Cento anni fa, la nascita dello scrittore statunitense J.D. Salinger, diventato famoso per aver scritto Il Giovane Holden. Settantuno anni fa, entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Contestualmente, Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica. Vent'anni fa, nasceva l'Euro, la nuova moneta unica europea destinata ad entrare in vigore ...

Venti anni fa la strage di San Basilio a Vittoria : Vittoria ricorda oggi il ventesimo anniversario della strage di San Basilio, uno dei più gravi fatti di sangue mai registrati negli iblei.

1969-2019 : dall’Apollo 11 a Woodstock - ecco gli eVenti che 50 anni fa cambiarono la società : Tra gli anniversari che vanno ricordati in occasione dell’inizio del 2019, un posto speciale spetta al 1969: ecco alcuni eventi memorabili, che hanno cambiato la società e il costume. 20 luglio: l’Apollo 11 entra nella storia. il modulo Lem tocca il suolo lunare alle 20:18. Sei ore dopo scende Neil Armstrong e pronuncia la celebre frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per tutta l’umanità“. ...

Euro - Venti anni di moneta unica Opportunità o iattura? Sondaggio : L'Euro è entrato in vigore come unità di conto virtuale, il 1° gennaio 1999. Ecco la cronistoria dei suoi 20 anni. Opportunità o iattura? VOTA IL Sondaggio DI AFFARI Segui su affaritaliani.it

Marco Balich : «EVenti multipli per uscire dagli anni dell'immondizia» : Un'autorità in tema di eventi spettacolari, Marco Balich. Ha messo la sua firma come direttore artistico sulle cerimonie per le Olimpiadi di Torino 2006, Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016. Ora la sua ...

Clima : 75 miliardi di danni da 10 eVenti disastrosi del 2018 : Un conto da 75 miliardi di euro di danni (circa 85 miliardi di dollari), quello presentato dai primi 10 disastri Climatici del 2018. Il calcolo arriva dall’ente britannico Christian Aid, ripreso poi da Reuters e New York Post. L’evento più grave da questo punto di vista sono stati gli uragani Florence e Michael, che hanno causato circa 32 miliardi di dollari di danni impattando sulle coste degli Stati Uniti, sui Caraibi e ...

