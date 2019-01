Uomini e Donne | spoiler | Teresa e Andrea si baciano | il pubblico esulta | Antonio furioso

Sossio e Ursula - matrimonio in vista? Lasciano "Uomini e Donne" con anello e promessa : I due Lasciano il programma promettendosi amore eterno, ma lui specifica: "Non è ancora una proposta di matrimonio"

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : LORENZO ancora indeciso tra CLAUDIA e GIULIA : Uomini e Donne news: LORENZO, CLAUDIA e GIULIA, le ultime anticipazioni LORENZO Riccardi è dovuto correre ai ripari: nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: il ragazzo si è infatti dovuto scusare con GIULIA Cavaglià e CLAUDIA Dionigi, le sue due corteggiatrici, per essersi preso gioco di loro fingendo di voler scegliere una delle due. Scopriamo dunque insieme come sta proseguendo il percorso del tronista grazie alle anticipazioni sul ...

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Per me Gemma Galgani è un bel ricordo' : Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dividendo il pubblico di Uomini e donne tra suoi grandi estimatori e inevitabili haters. Nella puntata dedicata al Trono Over, andata in onda lo scorso 14 gennaio, la dama si è resa protagonista di un clamoroso passo indietro nei confronti di Rocco Fredella, che ha poi portato ad un'accesa discussione in studio. Lei ha dichiarato di considerarlo solo un bravissimo attore, che ha mostrato interesse per ...

Sossio Aruta fa una promessa a Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: le prime parole dopo Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lasciato Uomini e Donne ieri. Con una dichiarazione d’amore plateale, il calciatore ha mostrato al pubblico attento di Canale5 di essere cambiato e aver trovato finalmente la donna della sua vita. In queste ore, dopo la messa in onda della puntata del Trono Over, Sossio ha fatto una promessa a Ursula, scrivendo su Instagram: ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando Incarnato viene graziato da Maria De Filippi : La puntata di ieri 15 gennaio dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla proposta di Sossio Aruta a Ursula Bennardo, lasciando solo tempo marginale alle vicende di altre dame e cavalieri. La questione relativa ad Armando Incarnato e al suo rapporto con Noel Formica è stata quindi trattata solo marginalmente, con l'intervento di Viviana che ha ammesso di essere rimasta vittima di un vero e proprio colpo di fulmine nei ...

Uomini e Donne oggi : una dama lascia il Trono Over in lacrime : Anticipazioni Uomini e Donne: Angela Di Iorio lascia il Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di scena di Sossio e Ursula, pronti a vivere il loro amore lontani dal piccolo schermo, oggi a Uomini e Donne ci sarà un altro addio. Questa volta però non si tratterà di un lieto fine per una nuova coppia del dating show di Canale5, ma di un abbandono dovuto all’esasperazione. Angela Di Iorio ...

Anticipazioni Uomini e donne domani : Riccardi preoccupato per i possibili 'no' : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, come abitudine il giovedì sarà il giorno del Trono Classico con i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ricordiamo che la messa in onda su Canale 5 non corrisponde alle registrazioni effettuate negli studi di Cinecittà, motivo per cui sarà necessario pazientare ancora qualche settimana per assistere alla scelta di ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : Angela piange per un video fatto da Tina : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 16 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che hanno deciso di lasciare insieme il programma, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato a dame e cavaliere darà spazio a Angela Di Iorio e a nuove accuse a lei rivolte da Tina Cipollari e GIanni Sperti. Avevamo lasciato la dama la scorsa settimana alle prese con la delusione per lo scherzo ...

SOSSIO E URSULA - FIDANZAMENTO A Uomini E DONNE / Video - dediche d'amore sui social : 'Il nostro vero inizio' : SOSSIO Aruta e URSULA Bennardo, FIDANZAMENTO a UOMINI e DONNE. Il cavaliere le dona un anello in studio, poi insieme lasciano lo studio

Armando e Noel cacciati da Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per il cavaliere : 'È un buffone!' : Armando e Noel cacciati dagli studi di Uomini e Donne: la padrona di casa Maria De Filippi smaschera la coppia del Trono over

Uomini e Donne - Gemma interessata a Michele ma Tina la sgrida : 'Sei troppo provocante' : Tina Cipollari non ha peli sulla lingua. Nella puntata di "Uomini e Donne", andata in onda oggi, ha accusato Gemma Galgani di aver provocato Michele, un nuovo cavaliere del programma che ha 53 anni, contro i 69 della dama torinese, da sempre interessata soprattutto a Uomini più giovani. Tina sostiene che Gemma abbia aperto le gambe davanti a lui Durante la messa in onda di un video riguardante Gemma e Michele, Tina lo ha fatto stoppare e ha ...

Il cavaliere si è dichiarato a Ursula Bennardo a 'Uomini e Donne' La coppia ha deciso di abbandonare per sempre la trasmissione Sossio Aruta ha regalato un anello a Ursula come pegno d'amore

Uomini e Donne, infortunio per Luigi Mastroianni: cosa è successo al tronista? Il gossip di Uomini e Donne del giorno non è dei più felici: Luigi Mastroianni in ospedale sta preoccupando molto i fan.

Uomini e Donne - Sossio Aruta commuove il pubblico : 'Sei la mia isola di felicità' : Oggi, 15 gennaio, è andata in onda la seconda parte della puntata dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la furiosa lite che ha avuto come protagonisti Gemma Galgani e Rocco Fredella, il pubblico di Maria de Filippi ha assistito a un momento commovente grazie all'ex cavaliere Sossio Aruta. Quest'ultimo è entrato nello studio con un abito elegante ed è stato accolto dal sorriso raggiante della fidanzata Ursula Bennardo. Una volta giunto ...