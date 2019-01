Unione Europea | quali e quanti sono gli Stati membri nel 2019? - Sky TG24

Brexit - il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo tra Londra e Unione Europea : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Di Maio e Di Battista : “Dobbiamo far Cambiare le regole all’Unione europea” – : Al via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Viaggio in auto verso Strasburgo di Di Maio e Di Battista. Sullo sfondo restano le questioni aperte con l’alleato di governo leghista. Annalisa Fantilli Ciao a tutti buongiorno, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida…” Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto fino a Strasburgo; l’obiettivo è ...

Perché io - liberale - processo questa Unione europea : ... riconducendo la politica, cioè il conflitto che è insito nelle relazioni umane, all'etica o a un diritto eticizzato, oppure riconducendola all'economia. L'Unione europea ha tentato entrambe le vie, ...

L'Unione Europea ha compiuto in Grecia una vera e propria pulizia etnica : Si è fatto molto per rendere l'economia redditizia, ma il paese ha bisogno di un'esplosione di fiducia e di attività economiche: la ripresa porterebbe nuovi importanti investimenti, stabilità ...

L’Italia chiama l’Unione Europea risponde : “il riso italiano deve essere difeso” - ecco cosa sta accadendo : E’ dal 2014 che l’Italia chiede misure per tutelare le aziende risicole del nostro Paese, tante e importanti, soprattutto alla luce del fatto che l’aumento delle importazioni di riso a dazio zero da Cambogia e Myanmar aveva causato danni al settore in Europa. A risentirne maggiormente proprio i risicoltori italiani, che ad oggi producono circa la metà del riso di tutta l’Unione europea. Secondo i dati forniti dalla ...

Sea Watch - Conte : “Su immigrazione governo compatto - serve linea di rigore. Unione Europea rispetti impegni” : “Assolutamente non è cambiata la linea del governo in materia di immigrazione. Il governo è compatto e assolutamente non cambia idea sul fatto che occorra una linea di rigore: non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico e perseverare. Una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza e la coerenza della nostra ...

Carige - Savona : 'La prova che serve subito l'Unione bancaria europea' : 'Una forte divisione si è registrata finora sugli elementi necessari per poter intavolare una discussione politica sullo schema europeo di assicurazione dei depositi, anche a causa dell'insistenza di ...

Fincantieri - scatta un’indagine dell’Unione Europea sull’acquisizione di Stx in Francia| : Secondo la Commissione l’operazione rischia di nuocere «in misura significativa alla concorrenza» a livello europeo e mondiale

L’Unione Europea ha imposto sanzioni all’Iran : Sono le prime dalla firma dell'accordo sul nucleare, nel 2015: sono state decise come ritorsione per due attentati sventati in Europa lo scorso anno

Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico dell’Unione Europea : Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico dell’Unione Europea, abbassandolo da quello riservato gli Stati a quello di un’organizzazione internazionale. La decisione non è stata ufficialmente comunicata ai diplomatici dell’Unione, che hanno chiesto spiegazioni al dipartimento di Stato. Il

Unione Europea chiede nuove elezioni presidenziali in Venezuela - : Maduro ha vinto le elezioni a maggio, ma molti paesi in tutto il mondo non hanno riconosciuto la sua vittoria. Il nuovo mandato presidenziale Maduro inizia il 10 gennaio fino al 2025.