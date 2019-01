Una bomba è esplosa davanti alla storia pizzeria Sorbillo di Napoli

TribUnale Matera : cessato allarme bomba : ANSA, - Matera, 15 GEN - E' cessato dopo circa quattro ore l'allarme bomba al Palazzo di giustizia di Matera: sono terminate poco fa le operazioni di controllo della struttura di via Aldo Moro ...

Allarme bomba a Matera - evacuato il tribUnale dopo Una telefonata anonima : Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri per verificare l'eventuale presenza di un ordigno, segnalata con una telefonata alla polizia municipale

Neymar ha già dimenticato Bruna? Il calciatore del PSG pizzicato ad un party con Una bomba sexy [GALLERY] : Neymar ha già una nuova fiamma? Il calciatore del PSG pizzicato ad un party con una sexy modella brasiliana, Bruna è solo un lontano ricordo ormai? A fine 2018 Neymar ha detto addio alla bella Bruna Marquezine, sua fidanzata. Il calciatore brasiliano del PSG ha trascorso le festività nella sua terra, dove è stato pizzicato ad un party con una modella esplosiva, che sembra essere la sua nuova fiamma. Si tratta di Mari Tavares, seguitissima ...

Clima - il riscaldamento degli oceani equivale a Una bomba atomica al secondo : Le acque di tutto il mondo hanno assorbito il 90% dell'energia che negli ultimi 150 anni abbiamo prodotto con l'inquinamento e i gas serra

Ucraina - Una bomba ad orologeria nel cuore dell'Europa - : La Moldavia e la Romania non hanno abbandonato il loro presunto diritto ad alcuni territori lungo i confini, anche se i governi non ne fanno una questione di politica nazionale. La Polonia ha avuto ...

Un poliziotto è morto in Egitto mentre cercava di disinnescare Una bomba in una chiesa copta : In Egitto un poliziotto è morto mentre cercava di disinnescare una bomba lasciata in una chiesa copta. Altre due persone sono rimaste ferite nell’esplosione. La bomba era stata trovata, insieme a un’altra, in una chiesa nella periferia del Cairo. Tra due

Esplode bomba in Una chiesa copta al Cairo - muore giovane artificiere : E' costata la vita a un artificiere la bomba piazzata in una chiesa alla periferia est del Cairo. Lo riferisce un tweet di Sky News Arabia citando 'fonti della sicurezza egiziane' all'antivigilia del ...

Una bomba per fermare il treno delle SS : Un altro aprile in un altro Paese, una sera di inizio primavera del 1942. Saffron Courtney indossava un'ampia tuta di serge nero che celava la sua figura. Nel tacco di uno degli stivali di pelle ...

I militari americani promettono di lanciare Una bomba a Times Square e si pentono - : Un comando strategico delle forze armate USA ha proposto scherzosamente di lanciare "qualcosa di più pesante" a Times Square, dove per il Nuovo anno si svolge la tradizionale cerimonia di abbassamento ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere Una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

TERRORISMO - AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO PER ALLARME BOMBA/ Ultime notizie Olanda - polizia ferma Una persona : TERRORISMO, AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO per ALLARME BOMBA: Ultime notizia Olanda, la polizia ha fermato una persona in una sala partenze dello scalo.

Meghan Markle - scandalo mondiale : 'Droga in regalo al suo matrimonio' - Una bomba sulla famiglia reale : Il clima della spiaggia di Ochio Rios e l'estrazione degli ospiti, molti dei quali provenienti dal mondo dello spettacolo, hanno fatto il resto. Il Sun ha visionato delle mail in cui la stessa Meghan ...

Egitto - bus turistico colpito da Una bomba nei pressi delle piramidi : 4 morti : L'Egitto piomba nuovamente nel terrore dopo un periodo di relativa tranquillità. Ieri, nel pomeriggio (le 5 in Italia) è esplosa una bomba a pochi chilometri dal sito archeologico di Giza, colpendo un bus turistico e provocando quattro morti: tre turisti vietnamiti e una guida egiziana. L'ordigno conteneva una serie di biglie d'acciaio che si sono abbattute sul veicolo, danneggiandolo pesantemente. Stando ai primi rilievi effettuati dalle forze ...

Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba : i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera : Una fonte vicina all'operatore americano Verizon riferisce che i Google Pixel 3 Lite saranno ufficializzati nella primavera del 2019 L'articolo Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba: i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera proviene da TuttoAndroid.