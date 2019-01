Un ex atalantino a San Marino: Manfredini ha firmato con La Fiorita

lanotiziasportiva

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Quando un giocatore italiano a fine carriera vuole sparare le ultime cartucce senza troppe pressioni, spesso decide di terminare la propria vita calcistica nelle serie dilettantistiche. Preferibilmente vicino a casa propria.A volte però, soprattutto se il calciatore in questione vive in Emilia-Romagna, la scelta più sensata è quella di andare all’estero… rimanendo praticamente in Italia. Ci riferiamo alla possibilità di trasferirsi nel campionato della Repubblica di San. Il livello è quello di una Eccellenza o Promozione, e trattandosi di un “massimo campionato” (anche perché l’unico: lì non esiste una seconda divisione) ti concede la possibilità di qualificarti per i primi turni preliminari delle coppe europee, quelli che si svolgono già a fine giugno/inizio luglio quando il resto del mondo pallonaro è ancora in vacanza. Nella fattispecie: la vincitrice ...