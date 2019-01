Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 19 | 10

Siria - attentato Isis : bomba al ristorante - almeno 16 morti/ Video Ultime Notizie - strage di militari Usa : Siria, attentato Isis a Manbij: morti 4 soldati Usa. Video esplosione e ultime notizie, l'attacco kamikaze davanti a ristorante, almeno 16 vittime.

Sorbillo - bomba esplosa davanti alla pizzeria di Napoli/ Ultime Notizie - Salvini 'Vergognoso - verrò venerdì' : Sorbillo, bomba esplosa davanti alla pizzeria di Napoli/ Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini replica a De Magistris: "Vergognoso, verrò venerdì"

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno sulla brexit Non può essere rinegoziato orata al Regno Unito dire cosa vuole fare aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi così la portavoce della commissione europea chiude la trattativa dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva formulato una mezza apertura abbiamo ancora tempo per trattare ma ha detto la premier britannica deve fare ...

BREXIT - OGGI IL VOTO IN PARLAMENTO/ Ultime Notizie : Guardian - 'accordo May sarà respinto' : BREXIT, OGGI il VOTO in PARLAMENTO: Ultime notizie, Guardian sicuro, 'l'accordo di Theresa May sarà respinto' da una maggioranza schiacciante.

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio la premier britannica theresa May spera di vedersi confermata la fiducia questa sera dai comuni per attuare la brexit nel rispetto della volontà popolare del referendum del 2016 che afferma che le elezioni anticipate sarebbero la peggiore soluzione possibile queste le sue parole all’avvio del dibattito sulla mozione di ...

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - anche il Chelsea piomba su Manolas : rinnovo lontano : Calciomercato Roma, Ultime notizie. anche il Chelsea sulle tracce di Kostas Manolas, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i giallorossi..

BIMBO CADUTO NEL POZZO A MALAGA : POCHE SPERANZE PER JULEN/ Ultime Notizie Spagna - si scava 'Tracce biologiche' : Spagna, BIMBO CADUTO nel POZZO di Totalan ormai due giorni fa: Spagna in ansia, si continua a scavare con robot-sonda. Le Ultime notizie

E45 - CHIUSO VIADOTTO PULETO : RISCHIO CROLLO/ Ultime Notizie - sindacati 'Ora progetti a breve e lungo termine' : E45, il VIADOTTO PULETO a RISCHIO CROLLO/ Ultime notizie, intervengono i sindacati dopo i sigilli: "Ora progetti a breve e a lungo termine"

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo in Gran Bretagna l’accordo sulla brexit Non può essere rinegoziato ora sta Regno Unito dire cosa vuol fare aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi questo è il valore di margaritis schinas portavoce della commissione europea che chiude la trattativa dopo che la cancelliera tedesca ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Bexit - vince il no : oggi il voto di sfiducia alla May - 16 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Bexit, vince il no: oggi il voto di sfiducia alla May. Attentato a Nairobi: diversi morti , 16 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli nel 2018 i prezzi al consumo registrano una crescita del 1,2% replicando la dinamica annua del 2017 lo afferma l’Istat confermando le cime preliminari sull’inflazione di inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimenti freschi e stabile ha più 0,7% la compagnia aerea privata ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il dato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto cui fanno capo agli e anche ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si riapre la partita della brexit all’accordo sul divorzio dall’Unione Europea ha raggiunto novembre dalla premier ha theresa May con Bruxelles è stato bocciato ieri sera dalla camera dei comuni britannica con 432 no contro 202 si la ratifica è stata negata Con uno scarto di 230 voti molto pesante per il governo leader laburista Jeremy corbin ha ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - Ultime Notizie : robot sonda arrivato a 80 metri - Sky TG24 - : Ricerche senza sosta per localizzare il piccolo di due anni e mezzo precipitato il 13 gennaio in un buco nel terreno, profondo 107 metri, vicino Malaga. L'apparecchio dei soccorritori procede molto ...