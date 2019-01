Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 16 | 10

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Bexit - vince il no : oggi il voto di sfiducia alla May - 16 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Bexit, vince il no: oggi il voto di sfiducia alla May. Attentato a Nairobi: diversi morti , 16 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli nel 2018 i prezzi al consumo registrano una crescita del 1,2% replicando la dinamica annua del 2017 lo afferma l’Istat confermando le cime preliminari sull’inflazione di inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimenti freschi e stabile ha più 0,7% la compagnia aerea privata ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il dato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto cui fanno capo agli e anche ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si riapre la partita della brexit all’accordo sul divorzio dall’Unione Europea ha raggiunto novembre dalla premier ha theresa May con Bruxelles è stato bocciato ieri sera dalla camera dei comuni britannica con 432 no contro 202 si la ratifica è stata negata Con uno scarto di 230 voti molto pesante per il governo leader laburista Jeremy corbin ha ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - Ultime Notizie : robot sonda arrivato a 80 metri - Sky TG24 - : Ricerche senza sosta per localizzare il piccolo di due anni e mezzo precipitato il 13 gennaio in un buco nel terreno, profondo 107 metri, vicino Malaga. L'apparecchio dei soccorritori procede molto ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione battuta d’arresto per la brexit e la camera dei comuni di Londra ha bocciati modo netto la ratifica sull’accordo di addio all’Unione Europea raggiunta dal theresa May con Bruxelles e lo scorso novembre e la premier tori che non si è dimessa ora rischia questa sera ...

Previsioni meteo neve nei prossimi giorni : dove nevicherà? - Ultime Notizie Flash : Le Previsioni meteo ci fanno sapere che le temperature caleranno in maniera evidente e che la neve potrebbe arrivare su diverse zone

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio battuta d’arresto per la brexit e la camera dei comuni di Londra bocciati in modo netto la ratifica sull’accordo di addio all’Unione Europea raggiunto da Teresa Maicon Bruxelles lo scorso novembre e la premier tori che non si è dimessa ora rischia questa sera dovrà affrontare la mozione di sfiducia al suo governo ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - rinnovo Milik : Adl vuole blindarlo fino al 2023 e senza clausola : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. La dirigenza vuole bloccare Milik: per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2023, senza clausola.

Gaza - carabinieri scambiati per infiltrati israeliani/ Ultime Notizie - assediati da Hamas poi la liberazione : Gaza, carabinieri scambiati per infiltrati israeliani. Ultime notizie, assediati da Hamas poi la liberazione dopo mediazione

Attentato Nairobi - Ultime Notizie : tutti i terroristi eliminati - Sky TG24 - : Il numero delle vittime dell'attacco al compound di un hotel di lusso, rivendicato da al Shabaab, è stato fornito da Uhuru Kenyatta che aggiunge: "Ora posso confermare che l'operazione di sicurezza è ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento britannico boccia l’accordo della mai per la brexit e la premier non vuole dimettersi oggi il voto sulla mozione di sfiducia presentata da laburisti i mercati scommettono sul Ruby o degli uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con la Sterlina in recupero non credo che ci sia molto da cambiare al Regno Unito era ...

Napoli - bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime Notizie 'Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità' : Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime notizie, le parole del titolare: 'Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità'

TERREMOTO A RAVENNA/ Ultime Notizie - l'Ingv 'Stesse cause del 2012 - altre scosse? Non lo sappiamo' : TERREMOTO a RAVENNA/ Ultime notizie, l'Ingv "Stesse cause del 2012, altre scosse? Non lo sappiamo". Così ha parlato Carlo Meletti