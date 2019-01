Tuffi? Sì | ma nella neve | ecco come si allena la Nazionale di nuoto

lastampa

: Tuffi e tintarella liberi nella spiaggia di Porto Tramatzu. I militari liberano (definitivamente) uno dei tratti di… - nicola_pinna : Tuffi e tintarella liberi nella spiaggia di Porto Tramatzu. I militari liberano (definitivamente) uno dei tratti di… - urania1973 : RT @Corriere: I tuffi da brivido della Nazionale di nuoto: nella neve di Livigno Video - improtaf : RT @Corriere: I tuffi da brivido della Nazionale di nuoto: nella neve di Livigno Video -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Aisono decisamente abituati, ma quellisono straordinari persino per loro: gli atleti dellaitaliana disi trovano a Livigno, in provincia di Sondrio, per un periodo ...