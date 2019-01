Trump | sono 77 i muri nel mondo

Shutdown - per Trump la colpa è tutta dei Dem. Ma gli americani non sono d'accordo con lui : il 24° giorno ed è il più lungo Shutdown parziale della storia americana. Ma il presidente statunitense, Donald Trump , non ha dubbi: la colpa della paralisi è tutta dei Democratici. Ma, intanto, ...

Modrikamen : "Salvini come Trump : con lui le cose possono cambiare davvero" : 'Salvini, un po' come Trump, è divenuto un'icona in Europa. È uno dei pochissimi che è arrivato al governo, ha dimostrato loro che le cose possono cambiare davvero, che i porti si possono chiudere'. ...

Trump : ‘emergenza nazionale’ per erigere il muro : fondi tolti a Texas e Porto Rico. Ma ingressi dal Messico sono ai minimi : Il braccio di ferro continua. I democratici non danno l’ok allo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico e Donald Trump è pronto a dichiarare “emergenza nazionale” per trovare i fondi. Secondo fonti informate del Washington Post, la Casa Bianca sarebbe intenzionata ad attingere i fondi dalla somma stanziata lo scorso anno (circa 13,9 miliardi), e non ancora spesa, per ...

Usa - le emissioni CO2 sono cresciute del 3 - 4% nel 2018. E’ l’effetto Trump : Nei suoi primi due anni di mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto chiudere più centrali a carbone di quante ne avesse fatte dismettere il suo predecessore, Obama, in quattro anni. Ma questo non è bastato a tenere a bada le emissioni di CO2, che nel 2018 sono cresciute del 3,4% rispetto all’anno precedente. A rivelarlo è lo studio indipendente “Preliminary US Emissions Estimates 2018” dell’istituto di ricerca ...

Trump : "Lo shutdown continua fino a che non ci sono i fondi per il muro" : "Stanno aumentando i tassi d'interesse troppo velocemente, pensano che l'economia sia così buona ma ritengo che se ne accorgeranno presto" che non è così, ha affermato. Quanto agli investitori, ...

Trump : «Povero me - sono solo». E attacca tutti : dalla Fed a Babbo Natale : Il presidente bloccato alla Casa Bianca dallo stallo sul bilancio twitta per ore. E al telefono con un bambino smonta l’unica fake news che non doveva smascherare

Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

Trump : Usa non sono poliziotto M.Oriente : 20.21 "Gli Stati Uniti non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente senza ricavarne niente, se non spendere vite preziose e miliardi di dollari per proteggere altri che,nella maggioranza dei casi, non apprezzano quello che facciamo". Così twitta il presidente Trump, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe dalla Siria. Israele fa sapere che "continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell' Iran di arroccarsi in Siria. ...

CAOS MEDIO ORIENTE/ Khashoggi e lo Yemen possono fare molto male a Trump : L'Arabia Saudita si sta rivelando un alleato scomodo per Trump e negli Usa cresce l'insofferenza per la disastrosa guerra nello Yemen.

L'Iran accusa Trump : 'Le sanzioni sono terrorismo economico' : 'Il terrorismo economico - ha aggiunto Rohani - ha l'obiettivo di creare panico nell'economia e paura nel nazioni, in modo da impedire investimenti nel paese contro cu sono state emanate'.

Roberto Saviano a Che tempo che fa : “Per Trump i migranti scappati dall’Honduras sono criminali. La realtà è che fuggono dal crimine” : Nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, in onda su Rai1, Roberto Saviano, in collegamento da New York, ha parlato della carovana di migranti partita da San Pedro Sula in Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e attualmente accalcata al confine con il Messico. Lo scrittore ha dichiarato che quella “è la più grande fuga dal narcotraffico che la storia conosca” e mostrando tre fotografie emblematiche per ...

Melania Trump - gli addobbi di Natale sono «da film horror» : Melania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaMelania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaMelania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaMelania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaMelania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaMelania Trump rivela gli addobbi di Natale alla Casa BiancaNiente da fare, gli addobbi di Natale che sceglie Melania Trump non sembrano proprio ...

Carovana migranti - Trump : “Se necessario chiudiamo confine in modo permanente. Ora il Messico li rimpatri - sono criminali” : “Chiuderemo il confine” con il Messico “in modo permanente, se necessario”. Il giorno dopo l’assalto tentato da gruppi di migranti della Carovana proveniente dal centro America al confine vicino Tijuana per entrare negli Stati Uniti, Donald Trump torna a puntare il dito contro Città del Messico e invita il Congresso a elargire i fondi per la realizzazione del muro. Le autorità messicane “dovrebbero rimpatriare ...

Trump - dopo il midterm via alle purghe Nel mirino ci sono Zinke - Nielsen e Kelly. Aumenta l’influenza del radicale Bolton : Galvanizzato, e pronto a un nuovo attivismo. E’ questa l’immagine che Donald Trump vuole trasmettere dopo le elezioni di medio termine. Il risultato elettorale, per lui, è stato particolarmente deludente. Un presidente che perde la Camera, nel momento in cui la disoccupazione è vicina allo zero, può difficilmente rivendicare “una grande vittoria”. Come spesso avvenuto nel passato, nei momenti di difficoltà Trump però attacca. Lo fa anche in ...