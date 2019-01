Trivelle | Lega riapre il fronte | “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di

Trivelle - Arrigoni (Lega) : “M5s ritiri emendamenti. Spesso non condividiamo loro metodo. Tav? Restiamo a favore” : “Il nostro voto contrario al nome proposto dal ministro dell’Ambiente Costa? Non abbiamo condiviso il metodo del M5s”. Sono le parole del senatore della Lega, Paolo Arrigoni, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della spaccatura odierna del governo gialloverde in commissione Ambiente al Senato sulla nomina del generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, nome avanzato dal ministro ...

Tav - tensioni nel governo. Lega e M5s divisi anche sulle Trivelle - : I leader negano ma nei corridoi parlamentari viene evocata la crisi di governo. Salvini apre all'eventuale referendum sulla Torino-Lione invocato da Chiamparino. Il Carroccio si oppone anche al no ...

Con la sfida su Tav e Trivelle la Lega mette in luce le contraddizioni del M5s "di governo" : A rischio non c'è assolutamente la tenuta dell'esecutivo. Ma la sfida lanciata dalla Lega su Tav (scenderà in piazza per il...

Nuovo scontro nel governo sulle Trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Tav e Trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

Su Tav e Trivelle la Lega fa opposizione al governo : Dialogare, chiarirsi, superare le incomprensioni, è il mantra del nostro secolo. Col dialogo tutto s'aggiusta e il mondo può diventare un posto migliore. Dialogare, chiarirsi, superare le incomprensioni, in politica, non sempre è un bene. Soprattutto se la cosa avviene all'interno di una maggioranza

