Travaglio | “La cena di Salvini coi renziani? Imbarazzante C’era tutto l’ancien régime

ilfattoquotidiano

: Travaglio su banca #Carige “Quando si governa bisogna uscire dalla propaganda e non si possono rispettare le posiz… - SirDistruggere : Travaglio su banca #Carige “Quando si governa bisogna uscire dalla propaganda e non si possono rispettare le posiz… - vittoriozucconi : Sentire a @diMartedi Travaglio e Belpietro affannarsi a fare staffetta per difendere il governo grilloverde. Le pic… - carlaruocco1 : TRAVAGLIO: LA SIGNORA BOSCHI HA MENTITO IN UN PAESE SERIO LA SUA CARRIERA FINIREBBE OGGI 14 dicembre 2017, un Trava… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Ladicoi? È il ritorno del partito dell’ancien. Si è trattato di unapiuttostocon ex imputati, prescritti, uomini dei poteri forti“. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta la-evento sulla giustizia, a cui ha preso parte il ministro dell’Interno, Matteo. E aggiunge: “Immagino che i 5 Stelle, che non sono stati nemmeno invitati e che forse non avrebbero partecipato in caso di invito, abbiano reagito con stupore chesi attovagliava con Maria Elena Boschi, con Briatore, con alcuni magistrati, con Tronchetti Provera. C’era, insomma,l’ancienche sta cercando di adescareper farne il santo protettore di quelli che non vogliono cambiare le cose. Sono le stesse forze” – continua – “che abbiamo visto sabato scorso in ...