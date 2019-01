Torna a L’Aquila la selezione locale di FameLab 2019

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L'Aquila - Sei uno scienziato, un giovane ricercatore, uno studente universitario e hai un’età compresa tra i 18 e i 40 anni? Hai una passione per la scienza in generale e una innata predisposizione alla comunicazione? Allora sei il candidato giusto, iscriviti subito! Avrai 3 minuti a disposizione per tentare di “fare colpo” su una giuria di esperti rappresentando il tuo lavoro o qualsiasi altro argomento di carattere scientifico senza l’ausilio di supporti mediatici o altre attrezzature, solo piccoli “oggetti” da tenere in tasca insieme a tanta fantasia e originalità. Niente paura: per aiutare gli aspiranti concorrenti a preparare al meglio la propria presentazione, il 13 febbraio, alle ore 16:00, presso il GSSI (Viale Crispi, 7 - L'Aquila) ci sarà un incontro formativo e di presentazione generale rivolto a tutti! Nel corso dell’incontro un attore ...